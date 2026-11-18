واصلت أسعار الذهب التراجع اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لليوم الثاني على التوالي، لتسجل تراجعا ملحوظا في جميع الأعيرة، متأثرة بهبوط سعر الأونصة عالميا إلى أدنى مستوى في 14 شهرا، وصعود الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 102 جنيه، ليسجل اليوم 6646 جنيها، بعد أن كان 6748 جنيها يوم أمس الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 94 جنيها، ليسجل اليوم 6092 جنيها، بعد أن كان 6186 جنيها يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 90 جنيها، ليسجل اليوم 5815 جنيها، بعد أن كان 5905 جنيهات يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 77 جنيها، ليسجل اليوم 4984 جنيها، بعد أن كان 5061 جنيها يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 60 جنيها، ليسجل اليوم 3877 جنيها، بعد أن كان 3937 جنيها يوم أمس.

وسجلت أوقية الذهب اليوم 206713.71 جنيه، بعد أن كانت 209886.26 جنيه يوم أمس، بخسارة قدرها 3172.55 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6646 جنيه مصري، و121.06 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5815 جنيه مصري، و105.93 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4984 جنيه مصري، و90.80 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3877 جنيه مصري، و70.62 دولار أمريكي.





سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 206714 جنيه مصري، و3765 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 180867 جنيه مصري، و3294.71 دولار أمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46520 جنيه مصري.