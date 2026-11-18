أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن بناء الكنيسة مسؤولية مشتركة، تقوم على ترسيخ الإيمان ورعاية الشعب وتطوير العمل المؤسسي وإعداد قادة المستقبل، مشددًا على أن السيد المسيح هو صاحب الكنيسة وقائدها، وأن الجميع شركاء في بنائها.

جاء ذلك خلال عظة قداس الاحتفال بالعيد الرابع عشر لجلوس قداسته على الكرسي المرقسي، بكنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة 110 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

واستهل البابا عظته بتقديم الشكر لله على مرور 14 عامًا على تحمله مسؤولية قيادة الكنيسة، مؤكدًا أن عطايا الله تفوق ما يستحقه الإنسان، ثم تناول كلمات السيد المسيح: «وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي»، موضحًا أن المسيح هو صاحب الكنيسة، وأن الأب الأسقف هو يد المسيح في بناء نفوس أبنائها.

عمل الأب الأسقف

واستعرض قداسة البابا أربعة أنواع من البناء تمثل أساسيات عمل الأب الأسقف، وهي:

البناء الإيماني: ويرتكز على الكتاب المقدس والليتورجيا وتعاليم الآباء والتقليد الكنسي، لبناء الفكر والعقيدة والإيمان.

ويرتكز على الكتاب المقدس والليتورجيا وتعاليم الآباء والتقليد الكنسي، لبناء الفكر والعقيدة والإيمان. البناء الرعوي: ويقوم على وجود الراعي بجوار رعيته والاهتمام باحتياجاتها المتعددة.

ويقوم على وجود الراعي بجوار رعيته والاهتمام باحتياجاتها المتعددة. البناء المؤسسي: ويتطلب التنظيم الإداري والمالي وتحديد المسؤوليات بوضوح داخل الإيبارشيات والكنائس.

ويتطلب التنظيم الإداري والمالي وتحديد المسؤوليات بوضوح داخل الإيبارشيات والكنائس. البناء المستقبلي: ويعتمد على اكتشاف المواهب والطاقات وإعداد القادة والخدام والمكرسين.

وشدد البابا تواضروس على ضرورة عدم الالتفات إلى الضعفات والسلبيات والأمور المحبطة، قائلًا: «نحن مكلفون من المسيح ببناء كنيسته رعيةً وشعبًا كبارًا وصغارًا»، مؤكدًا أن الجميع شركاء في هذه المسؤولية.

وأشار إلى أن ذكرى الرسامة تمثل فرصة لمراجعة مسيرة الخدمة وتقديم حساب أمام الله عما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى استكمال وتطوير.

وفي ختام عظته، طلب قداسة البابا الصلاة من أجله، قائلًا إن «موقع المسؤولية ليس سهلًا»، طالبًا من الله أن يمنحه الأمانة والنعمة لمواصلة خدمة المسيح حتى النفس الأخير، وأن يبارك كل كنيسة وإيبارشية وخدمة.