الشعب محتاج افتقاد منكم.. البابا تواضروس يطالب الكهنة بتكثيف الزيارات الرعوية

طالب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء الكهنة بالاهتمام بخدمة الافتقاد خلال العام المقبل، داعيًا إلى أن يكون «سنة افتقاد» لشعب الكنيسة، في ظل ما يواجهه الكثيرون من متاعب وتحديات على مختلف المستويات.

وأكد البابا تواضروس، خلال حديثه مع الآباء الكهنة، أن الشعب يحتاج إلى افتقاد مكثف ومنظم، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها، سواء بسبب غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية أو التحديات التعليمية وغيرها من متاعب الحياة.

وقال قداسته مخاطبًا الكهنة: «أنتم مرساة النجاة، وأنتم الهلب الذي نرميه لكي تتوقف السفينة»، مشددًا على أهمية الدور الرعوي للكاهن في مساندة أبناء الكنيسة ومرافقتهم خلال الأوقات الصعبة.

وطالب البابا تواضروس كل كاهن بإعداد خريطة واضحة ومنظمة للافتقاد، والعمل على زيارة جميع أبناء الكنيسة، حتى الوصول إلى الأشخاص الذين لا يسأل عنهم أحد، مؤكدًا أهمية ألا يُترك أي فرد دون متابعة أو رعاية.