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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط شبورة مائية كثيفة تشهدها البلاد، اعتبارًا من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 10 صباحاً، حيث تكون فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات من شبورة كثيفة تصل للضباب

وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م على بعض الطرق.

وناشدت هيئة الأرصاد، سائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة     حفاظاً على سلامتكم.

تتوقع هيئة الأرصاد، أن تتأثر البلاد خلال الطقس غدا، بظواهر جوية تستوجب الحيطة والحذر من السائقين والمواطنين.

الطقس غدا .. سحب متفرقة وأمطار

وتُظهر النشرة الرسمية توقعات بتكوّن شبورة مائية كثيفة تبدأ مبكراً من الساعة الثانية فجراً وتستمر حتى العاشرة صباحاً، لتصل إلى حد الضباب على مناطق واسعة تشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة والمتفرقة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة لسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

وفي السياق ذاته، تسجل البلاد نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها ما بين (30 إلى 35 كم/س) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 / الصغرى 16

السواحل الشمالية: العظمى 25 / الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 28 / الصغرى 13

جنوب الصعيد: العظمى 32 / الصغرى 16

وتهيب الجهات المعنية بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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