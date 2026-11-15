استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 15-11-2026

استقرت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

سجل عيار 24 الأعلى سعرًا، وبلغ سعر بيعه 467 ريالًا للجرام، بينما بلغ سعر شرائه 462.50 ريالًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وصل سعر بيع الجرام من عيار 22 إلى 428.25 ريالًا، وسعر شرائه إلى 424 ريالًا.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين، 408.75 ريالًا للبيع و404.75 ريالًا للشراء.

أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ سعر بيعه 350.25 ريالًا وسعر شرائه 346.75 ريالًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 3270 ريالًا للبيع و3237 ريالًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالريال والدولار

بلغ سعر بيع أونصة الذهب في السعودية 14529 ريالًا، وسعر شرائها 14,384 ريالًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة 3874.43 دولارًا.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

سعر البيع هو ما يدفعه المستهلك عند شراء الذهب من المحل. أما سعر الشراء فهو ما يدفعه التاجر عند شراء الذهب من العميل، ويكون أقل من سعر البيع.