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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال رائع للبطل الأولمبي يوسف حسن كمال بعد تتويجه بذهبية أولمبياد الشباب داكار 2026

يوسف حسن كمال
يوسف حسن كمال
حسام الحارتي

في أجواء احتفالية أُقيم استقبال رسمي للبطل المصري يوسف حسن كمال بطل مصر في التايكوندو، المتوج بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، تقديرًا لإنجازه الأولمبي ورفعت اسم مصر عاليًا في المحفل العالمي.

وشهد الاستقبال حضور الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والمستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحادات الأفريقي والعربي واتحاد البحر المتوسط للتايكوندو والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط  الرياضية والعميد خالد محمود، المدير العام للشركة، إلى جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب للتايكوندو بقيادة الكابتن تامر عبد المنعم، والدكتور حاتم كمال، رئيس لجنة التدريب والتطوير بالاتحاد المصري للتايكوندو 
وحمل يوسف حسن كمال علم مصر خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» لتمثيل البعثة المصرية في طابور عرض الوفود المشاركة بالنسخة التاريخية من البطولةالرياضية
وحصدت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» على 12 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و5 ميداليات برونزية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المشاركات المصرية بالمحفل الأولمبي، لتتصدر الدول العربية والإفريقية في المنافسات التي أقيمت لأول مرة على أرض دول إفريقية وتتفوق على أصحاب الأرض الذين شاركوا في جميع الألعاب بصفتها الدولة المستضيفة حيث شاركت في 25 رياضة بإجمالى 136 لاعبة ولاعبة.

يوسف حسن كمال ل بطل مصر التايكوندو دورة الألعاب الأولمبية داكار الدكتور أحمد مختار

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