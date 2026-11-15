وزيرة التضامن تشارك في حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني لدولة بلجيكا

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الحكومة المصرية في حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني لدولة بلجيكا، بحضور السفير بارت دى جروف سفير بلجيكا بالقاهرة، ولفيف من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، معربة عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في الاحتفال، تهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية إلى جلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، وإلى الحكومة والشعب البلجيكي الصديق، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار والرخاء.

وأكدت أن العلاقات المصرية البلجيكية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وروابط ثقافية وإنسانية ممتدة، مشيرة إلى أن إسهامات البارون إدوارد إمبان في تطوير منطقة مصر الجديدة تمثل أحد الشواهد البارزة على عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وأضافت أن هذه العلاقات شهدت تطورًا مستمرًا من خلال أنشطة البعثات الأثرية البلجيكية في مصر، والتبادل الأكاديمي والثقافي، فضلًا عن التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة الخضراء، بما أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز الصداقة المصرية البلجيكية من خلال تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن مصر تضع الحماية الاجتماعية في صميم أجندتها الوطنية للتنمية.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الإنسان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الأساسية، وضمان تكافؤ الفرص، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتحويل تبادل الخبرات إلى خطوات عملية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين بما يدعم الأسر، ويسهم في دفع جهود تمكين المرأة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشباب، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في تطوير خدمات الرعاية والدعم المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل صون كرامتهم وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة بلجيكا، والبناء على ما تحقق من إنجازات في مسيرة العلاقات الثنائية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون خلال السنوات المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.