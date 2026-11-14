مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

بنشوف كلنا كل يوم تعبيرات صادقة ونابعة من القلب على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لناس زعلانة وموجوعة، وبتكتب بحرقة إن أكتر حاجة كسرتهم هي إن الطعنة جت من أقرب الناس.. والوجع هنا حقيقي ومش بنقلل منه أبداً، لأن أي حد بيحب ويثق، بيكون صدمته كبيرة لما بيلاقي عكس اللي استناه.

لكن لو فكرنا في الموضوع بهدوء وبمنطق بسيط خالص، هنكتشف حاجة ممكن تريح قلوبنا وتخفف الصدمة وتخلينا نشوف الصورة بشكل أوضح: ونسأل نفسنا أمال أصلاً الطعنة كانت هتجيلنا منين؟ من الغريب اللي في حاله، أو الشخص اللي ما نعرفوش ولا بينا وبينه أي عيش وملح، مستحيل يكون سبب في وجعنا؛ لأنه أصلاً واقف في مكانه بعيد، وما فيش بيننا رصيد ثقة أو مواقف.

الخيانة أو الخذلان بطبيعتهم مرتبطين بالقرب، لأن البعيد لا بيعرف أسرارنا، ولا بيمتلك مساحة تقربه من ضهرنا أو كتفنا عشان يأذينا. عشان كده الضربات من القريب بتوجع، لأنهم كانوا واقفين في المكان الوحيد اللي مكشوف ليهم.

القريب هو اللي بيعرف مفاتيحنا، ونقاط ضعفنا، والحتت اللي لو اتلمست بتوجع بجد.

عشان كده، لما تلاقي نفسك مجروح من شخص قريب كنت بتعتبره سند، اعرف إن الوجع الكبير ده انعكاس لحجم معزته عندك.

الغلط مش في إنك طيب وحبيت بجد، ولا عيب في إنك كنت وفي، الطيبة والجدعنة عمرهم ما كانوا غلط، بالعكس، دي أصالة من نفوسنا. لكن المشكلة الحقيقية بتكون في التوقعات المطلقة.

وإننا أحياناً بننسى إن البشر مهما قربوا فهم بشر، بيمروا بظروف، وبتتغير نفوسهم، وممكن يضعفوا أو يقصروا.

نصيحة لكل قلب طيب اتخذل: ما تندمش أبداً على إنك كنت جدع، ولا تحاسب نفسك لأنك وثقت، بس اتعلم تحط الأمور في نصابها الصحيح.. اعرف إن الثقة مش صك غفران دائم يضمن لك إن الناس مش هتيجي عليك في يوم من الأيام، وإن حماية السلام النفسي بتطلب مننا ندي كل إنسان حجمه اللي يستحقه، من غير مبالغة في التوقع ومن غير قسوة على النفس.

الحياة أهدى بكثير وأبسط لما نقبل إن البشر بيميلوا أحياناً للضعف أو التقصير، ولما ندرك إن الأيام بتعلمنا مين يستاهل نقربه ومين يفضل بعيد بسلام. حبوا براحتكم، وكونوا كرما في مشاعركم وأخلاقكم، بس خلوا دايماً فيه مساحة للعقل والخبرة في اختيار مين يدخل بيوتنا وقلوبنا.

والنضج الحقيقي بيبدأ لما نفهم القاعدة البسيطة دي: مساحة الأمان هي نفسها مساحة الخطر.. وكل ما فتحنا الباب لحد أكتر، كل ما بقت قدرته على الأذي أكبر. الحكمة مش إننا نقفل الأبواب للأبد ونعيش في عزلة، الحكمة هي إننا نختار مين يستاهل يدخل، وفي نفس الوقت نوطي سقف توقعاتنا عشان ما نتكسرش.