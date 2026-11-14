وصل لـ53 جنيها.. سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار اليوم، السبت 14 نوفمبر 2026، في البنوك العاملة في مصر بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

سعر الدولار اليوم

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، السبت، في أبرز البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

53.36 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

53.39 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

53.35 جنيه للشراء.

53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

53.39 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

53.35 جنيه للشراء.

53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

53.39 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

53.52 جنيه للشراء.

53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

53.39 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.