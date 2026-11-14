موسكو تغير قواعد اللعبة.. صاروخ روسي معاد تصميمه يقسم أوكرانيا إلى قسمين

مكّنت إعادة تصميم الصواريخ الباليستية الروسية من تغيير اتجاهها في الجو والضرب بدقة متناهية، ما أدى إلى تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، في إطار حملة هدفها "جعل الحياة في أوكرانيا صعبة قدر الإمكان"، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وقامت القوات الروسية بتجهيز صواريخ إسكندر برؤوس توجيه بصرية ورادارية تسمح للأسلحة بإجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة أثناء انقضاضها نحو أهدافها.

دقة تصل إلى أمتار

ووفقًا لسيرجي بيسكريستنوف، مستشار الرئيس الأوكراني، فقد تم استخدام رؤوس التوجيه، التي تتميز بدقة تصل إلى أمتار، في الضربات الأخيرة على الجسور في كييف.

وأدت الهجمات إلى قطع خطوط النقل بين ضفتي المدينة اليمنى واليسرى، وتشكل جزءاً مما يقوله المسئولون الأوكرانيون إنه جهد روسي ناشئ لتقسيم أوكرانيا إلى نصفين.

زيلينسكي: روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا على طول دنيبرو

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم فولوديمير زيلينسكي: "تحاول روسيا تقسيم أوكرانيا على طول نهر دنيبرو وجعل الحياة صعبة قدر الإمكان على الناس، وعلى مدننا وقرانا".

وقال مسئول أوكراني لصحيفة فايننشال تايمز إن خطة موسكو تضمنت أيضاً تعطيل توزيع الكهرباء من الغرب إلى الشرق، مما قد يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن الملايين.

ويمر نهر دنيبرو عبر قلب كييف قبل أن يمتد جنوباً ليصبح أحد أهم الممرات المائية وممرات النقل في أوكرانيا.

وعلى مدى أسابيع، حاولت روسيا تدمير ثمانية جسور رئيسية في العاصمة باستخدام طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، سعياً منها إلى إحداث أكبر قدر من التعطيل لخطوط النقل في العاصمة، ثم بدأت بضرب أكبر المعابر باستخدام الصواريخ الباليستية، بما في ذلك أربعة صواريخ ضربت جسر بيفنيتشني (الشمالي) في ليلة واحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

تكنولوجيا تتجاوز الحرب الإلكترونية

وتقوم رؤوس التوجيه البصرية والرادارية، والتي من المرجح أن تكون تطوراً جديداً، بإجراء مسح راداري للتضاريس قبل ثوانٍ من انفجار الرأس الحربي، مما يسمح للصواريخ بتجاوز دفاعات الحرب الإلكترونية الأوكرانية.

وبحسب ماورو جيلي، أستاذ الاستراتيجية العسكرية والتكنولوجيا في مدرسة هيرتي في برلين، فإنها قد تحل بعضًا من أهم التحديات التكتيكية التي واجهتها روسيا منذ بداية الحرب.

وقال لصحيفة التليجراف: "إن ما يميز الصواريخ الباليستية هو أنها تنطوي على درجة من الخطأ، لأن مسارها مكافئ".

وأضاف: "هذا يعني أن مسار الرحلة يتم توجيهه بواسطة حاسوب داخلي، وعندما يصل إلى الارتفاع المحدد، يقوم بتحديد موقع الصاروخ. لكن المرحلة الأخيرة عادة ما تكون بفعل الجاذبية فقط. الآن، تغير هذا الوضع".

الجسور لم تُدمر.. لكن الحياة شُلت

وقال البروفيسور جيلي إن الهجمات لم تنجح في تدمير جسور كييف المتينة، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك، إلا أنها تسببت في تعطيل المعابر، وشلّ حركة النقل العام، وأدت إلى اختناقات مرورية استمرت لساعات، في حين أن الإضرابات على البنية التحتية للطاقة تركت أجزاء كبيرة من المدينة بدون كهرباء وتدفئة ومياه.

ولجأ العديد من السكان إلى عبور الجسور سيراً على الأقدام، متنقلين على عجل خوفاً من التعرض لهجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ.

وعلى جسر بيفديني، رصدت صحيفة التليجراف عشرات السكان وهم يتحدّون المطر البارد والضباب الكثيف لعبور النهر من الضفة اليمنى المركزية إلى الضفة اليسرى ذات الطابع السكني في الغالب. تجمّعوا في مكان واحد لتقيهم الرياح، وشدوا معاطفهم بإحكام، وحجبوا وجوههم عن البرد.

وقال فلاد، البالغ من العمر 23 عاماً، إن طول رحلته في وسائل النقل العام من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى لمدينة كييف للعمل قد زاد إلى أكثر من ساعتين ونصف في كل اتجاه عندما تم إغلاق خط المترو الخاص به بسبب هجوم روسي.

وفي غضون ذلك، مازح أندري، البالغ من العمر 24 عامًا، قائلًا إن عبوره الجسر سيرًا على الأقدام خمسة أيام في الأسبوع خلال الشهر الماضي كان مفيدًا لصحته.

ومع ذلك، قال: "آمل أن يتم إصلاح المواصلات قبل ديسمبر، لأن المشي هنا لن يكون ممكنًا في الشتاء".

استراتيجية "العزل".. تقسيم شبكة الكهرباء

وبينما تستهدف روسيا الجسور بشكل متزايد، بدأت جهودها لتقسيم نظام الطاقة الأوكراني إلى جزأين على طول نهر دنيبرو في ديسمبر من العام الماضي، وفقًا لماكسيم بيزنوسيوك، وهو زميل مشارك في مركز الأبحاث GLOBSEC.

وقال لصحيفة التليجراف: "يسعى الكرملين إلى ما يسميه المهندسون "العزل"، بهدف تقسيم شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى جيوب معزولة يجب أن تعمل بشكل مستقل ولا يمكنها إعادة توزيع الطاقة من محطات التوليد العاملة لدعم مناطق الطلب".

ويشير نمط الضربات إلى أن روسيا تحاول تفتيت البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي. والهدف ليس فقط جلب وحشية الحرب إلى البيوت الأوكرانية، بل أيضاً ضرب صناعاتها الحربية وأنظمة دعمها.

الضفة اليسرى.. ساعتان كهرباء فقط في اليوم

وكان تأثير هذه الاستراتيجية شديداً بشكل خاص على الضفة اليسرى المنكوبة في كييف، أو الجانب الشرقي من المدينة، حيث لا يحصل بعض السكان إلا على ساعتين فقط من الكهرباء يومياً، وغالباً ما يكونون بدون تدفئة مركزية أو مياه.

"غلي الضفدع".. الحياة في كييف

ووصف سيرافيم كولودتشوك، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يعمل في وزارة الثقافة الأوكرانية، والذي عاد إلى البلاد في يناير بعد أن عاش في الخارج لعدة سنوات، العيش في كييف بأنه أشبه بـ "غلي الضفدع".

وقال لصحيفة التليجراف من شقته الباردة على الضفة اليسرى للمدينة: "لو عدت إلى أوكرانيا وواجهت كل شيء دفعة واحدة، لا ماء، لا كهرباء، لا تدفئة، لا شيء، لما بقيت".

وأضاف: "مع مرور الوقت، يعتاد المرء على انقطاع بعض الأشياء. لكن هذا النقص في وسائل النقل، ونقص المياه - هذا ما لا أستطيع التأقلم معه".

وقال كولودتشوك إنه يشعر بأنه أكثر حظاً من معظم جيرانه لأنه يعمل من المنزل، لكنه وصف حياته بأنها "محدودة للغاية".وقال: "لا أشتري الكثير من المتجر لأن الثلاجة لا تعمل 22 ساعة في اليوم؛ ولا أذهب إلى المسرح، ولا أستطيع البقاء مع الأصدقاء".

وتابع: "عندما لا تتوفر المياه، أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وعندما أعود إلى المنزل لا أستطيع الاستحمام. ويمكن أن يمر صاروخ في أي وقت - قبل بضعة أشهر، سقط جزء من صاروخ على تقاطع هذا الشارع، على بعد حوالي 300 متر فقط".