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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أيام من الفوضى.. خبير أمريكي يكشف مصير الرحلات الجوية في أمريكا

عطل الطيران في الولايات المتحدة
عطل الطيران في الولايات المتحدة
ناصر السيد

صرح خبير في شؤون السفر لشبكة CNN بأن عودة جداول الرحلات الجوية إلى طبيعتها ستستغرق على الأرجح "أياماً، لا ساعات"، وذلك في أعقاب تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة لساعات يوم أمس.

وقال سايمون كالدر، مراسل شؤون السفر في صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، في حديثه مع شبكة CNN: "السفر الجوي عملية معقدة للغاية؛ فإدارة الحركة الجوية تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. يجب أن يسير كل شيء بدقة متناهية، لا سيما في أوقات الذروة".

وأوضح كالدر أن فترة بعد ظهر يوم الجمعة تُعد أكثر أوقات الأسبوع ازدحاماً في المطارات الأمريكية.

وأضاف أن خروج عشرات الآلاف من المقاعد من سوق الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي تسبب في "اضطرابات هائلة".

وتابع قائلاً: "مما لا شك فيه أن هناك أشخاصاً لن يتمكنوا من السفر حتى مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن بعض المسافرين قد يتخلون تماماً عن فكرة السفر و"يلغون رحلاتهم".

واختتم كالدر حديثه بالقول: "الخبر الجيد نوعاً ما هو أن منتصف نوفمبر -أي قبل ذروة موسم عيد الشكر- لا يمثل ذروة الازدحام القصوى؛ لذا نأمل أن يتمكن المسافرون من الوصول إلى وجهاتهم. لكن الأمر سيستغرق أياماً، وليس ساعات".

ساعات من الشلل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة تعليق حركة الطيران سايمون كالدر

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