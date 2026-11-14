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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي : نظام التحكم في الطيران قديم ومطلوب 50 مليار دولار للتحديث

وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
محمود نوفل

أكد ‏وزير النقل الأمريكي شون دوفي أنه أصدر تعليماته بوقف الرحلات الجوية في البلاد بعد أن لاحظ عدم استقرار في الاتصالات.

وقال ‏وزير النقل الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بينه وبين وزير الأمن الداخلي  : لدينا نظام قديم لإدراة التحكم تسبب بظهور مشكلة في البيانات.

وأضاف ‏وزير النقل: النظام القديم لإدارة التحكم تعطل فيما استمرت الأنظمة الحديثة بالعمل.

كما شدد ال‏وزير الأمريكي على أنه لا وجود لهجوم سيبراني ولا صلة بالعطل لأنظمة “مايكروسوفت”.

وتابع ‏وزير النقل: لم نفقد الاتصالات والرادارات بالكامل خلال فترة تعليق الرحلات الجوية.

وزاد ‏وزير النقل: تعرضت المبدلات والموجهات لحمل زائد من البيانات مما أدى إلى توقفها . وفتحنا المجال الجوي ولكن لابد من التحقق من حركة الرحلات في المطارات.

وواصل ‏وزير النقل: سنحتاج بعض الوقت لاستراجاع حركة الملاحة الجوية بشكل كامل.

وأردف ‏وزير النقل الأمريكي قائلا : نطالب الآن بـ 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.

وختم ‏وزير النقل الأمريكي: سيتطلب الأمر بعض الوقت لتجاوز تداعيات ما حدث يوم الجمعة

أمريكا وزير النقل الأمريكي توقف حركة الطيران في أمريكا مايكروسوفت هجوم سيبراني

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