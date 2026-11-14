وزير النقل الأمريكي : نظام التحكم في الطيران قديم ومطلوب 50 مليار دولار للتحديث

أكد وزير النقل الأمريكي شون دوفي أنه أصدر تعليماته بوقف الرحلات الجوية في البلاد بعد أن لاحظ عدم استقرار في الاتصالات.
وقال وزير النقل الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بينه وبين وزير الأمن الداخلي : لدينا نظام قديم لإدراة التحكم تسبب بظهور مشكلة في البيانات.
وأضاف وزير النقل: النظام القديم لإدارة التحكم تعطل فيما استمرت الأنظمة الحديثة بالعمل.
كما شدد الوزير الأمريكي على أنه لا وجود لهجوم سيبراني ولا صلة بالعطل لأنظمة “مايكروسوفت”.
وتابع وزير النقل: لم نفقد الاتصالات والرادارات بالكامل خلال فترة تعليق الرحلات الجوية.
وزاد وزير النقل: تعرضت المبدلات والموجهات لحمل زائد من البيانات مما أدى إلى توقفها . وفتحنا المجال الجوي ولكن لابد من التحقق من حركة الرحلات في المطارات.
وواصل وزير النقل: سنحتاج بعض الوقت لاستراجاع حركة الملاحة الجوية بشكل كامل.
وأردف وزير النقل الأمريكي قائلا : نطالب الآن بـ 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.
وختم وزير النقل الأمريكي: سيتطلب الأمر بعض الوقت لتجاوز تداعيات ما حدث يوم الجمعة