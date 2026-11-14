أمريكا .. تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي لهذ السبب

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي بسبب حطام ناتج عن عملية إطلاق لشركة "سبيس إكس"، بعد وقت قصير من استئناف الرحلات عقب عطل في الاتصالات أوقف الإقلاع في البلاد.

وكانت شركة "سبيس إكس" أطلقت رحلة تجريبية قد تكون غير مسبوقة لمركبة "ستارشيب" — أقوى مركبة إطلاق صُممت على الإطلاق — وذلك من منشآت الشركة في "ستاربيس" بولاية تكساس.

وبحسب “ سي ان ان ” ؛ وبعد دقائق من الإقلاع في الساعة 5:47 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حاولت "سبيس إكس" توجيه صاروخ الدفع “سوبر هيفي” للهبوط بدقة متناهية عند برج الإطلاق في جنوب تكساس، المعروف باسم "ميكازيلا" ، لكن المحاولة لم تكلل بالنجاح.

وكانت الشركة قد حاولت تنفيذ هذه المناورة ثلاث مرات سابقاً ونجحت فيها.

ووصلت مركبة "ستارشيب" إلى المدار، حيث قامت بنشر أقمار "ستارلينك" للإنترنت، ومن المتوقع أن تقضي 22 ساعة في الدوران حول الأرض.

و في ختام المهمة، ستسعى "سبيس إكس" إلى توجيه مركبة "ستارشيب" للعودة من المدار والهبوط عمودياً وبشكل متحكم فيه داخل أذرع برج الإطلاق "ميكازيلا". وهو إنجاز لم يسبق محاولة تحقيقه في تاريخ علوم الصواريخ