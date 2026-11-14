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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 2 من المسؤولين عن التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بطلخا 4 أيام

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قرر المستشار فتوح رفعت، مدير نيابة الأحداث بنيابة جنوب المنصورة الكلية وبرئاسة المستشار عمرو مسلم، رئيس النيابة وبإشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي ، المحامي العام لنيابات حنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس 2 من المسؤولين عن التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا 4 ايام على ذمة التحقيقات.

جاء  ذلك عقب  التحقيقات التي أجريت بشأن قيام المتهمين وهم "سيدة ر.م.ا" و"علي.م .م""  بتحصيل تبرعات عينية ومادية لصالح الاطفال الأيتام دون تحرير إيصالات رسمية .

وكشفت التحقيقات التي أجريت بنيابة الأحداث عن قيام المتهمين بجمع التبرعات المادية دون أية إيصالات تقدم للمتبرعين، وكذلك التبرعات العينية من مواد غذائية وملابس وبيعها مرة أخرى دون أن يتم إدخال تلك التبرعات بدفاتر مخزنية .

كما بينت التحقيقات عن قيام بعض المتبرعين بالتبرع بمأكولات "ارز ـ لحوم ـ اسماك ـ تونة ـ مربى) وملابس وقيام المتهمين ببيع تلك الأصناف والتحصل على المبالغ المالية المحصلة من عملية البيع دون إثباتها بدفاتر مالية.

وأقر المتهمين في التحقيقات بارتكاب تلك الاتهامات بدعوى ادخال المبالغ المالية خزينة الدار من أجل الانفاق على مصروفات نثرية من ملو  أنابيب بوتاجاز أو صرف مصروفات نقدية للاطفال دون إثبات ذلك.

يذكر أن حملة تفتيشية مكبرة من نيابة الأحداث وخط نجدة الطفل قد انتقلت أمس إلى دار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا، وخلال عمل الحملة جرى اكتشاف اعمال الاستيلاء على أموال المتبرعين.

الدقهلية طلخا نيابه ضباط المنصورة

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