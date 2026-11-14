شلل في سماء أمريكا .. إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بجميع الولايات

أفاد موقع فلايت رادار 24 بأنه إلغاء الرحلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد تجاوز الآن 5,000 رحلة ويستمر في الارتفاع بسرعة.

وقال موقع فلايت أوير: أكثر من 10 آلاف رحلة جوية تأخرت اليوم داخل الولايات المتحدة أو متجهة إلى مطاراتها أو مغادرة منها

ونقلت سي إن إن عن مصدر أمني القول: من المتوقع أن تواصل الأجهزة الأمنية جهودها خلال الأيام المقبلة لتحديد أي نقطة محتملة لشن هجوم على منظومة الطيران.



وأضاف المصدر الأمني: بعض التهديدات السيبرانية قد لا تكتشف إلا بعد إجراء فحص معمق لشبكات الحاسوب.

فيما ذكر مصدر أن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغت شركات الطيران بأن انقطاعات الاتصالات ناجمة عن مشكلة بأجهزة توجيه الشبكات.



ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: التقييم الحالي لأسباب انقطاع الاتصالات الذي أثر على حركة الطيران قد يتغير مع ظهور معلومات جديدة

