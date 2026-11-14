الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن نجران

أعلن ‏الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن نجران بعدما تم إطلاق صافرات الإنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المملكة.

وفي وقت لاحق ؛ أطلقت السلطات السعودية إنذارًا مبكرًا للتحذير من خطر محتمل في محافظات الطائف وخميس مشيط وينبع، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وسط دعوات للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، الأربعاء، تفعيل الإنذار في المحافظات الثلاث، محذرة السكان من الخطر المحتمل، وداعية إلى الابتعاد عن الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامتهم.وأكدت التعليمات أهمية التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والشرفات والأسطح، مع تجنب التجمعات والتصوير أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن طبيعة التهديد ومواقع التعامل معه.

ويأتي إطلاق الإنذار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، واستمرار التهديدات التي تواجه بعض المناطق السعودية، على خلفية المواجهات المرتبطة باليمن، وما تشهده المنطقة من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.