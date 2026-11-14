اليوم.. انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة أكثر من 22 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة

يطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، فعاليات «سوق القاهرة السينمائي»، الذي يشرف عليه صفوان عطية، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، والمقامة بالتزامن مع الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، في العام الذي يحتفل فيه المهرجان بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويقدم الإعلامي شريف نور الدين حفل افتتاح السوق، الذي يُقام الساعة 12 ظهرا. وتستمر فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.

سوق القاهرة السينمائي

ويشهد سوق القاهرة السينمائي مشاركة أكثر من 22 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة من أوروبا والصين والخليج ومصر، في خطوة تستهدف تعزيز الحضور المهني للسوق، وتوسيع فرص التواصل بين مختلف أطراف الصناعة السينمائية، من منتجين وموزعين ومشترين وممولين، وفتح مسارات جديدة للتعاون والإنتاج المشترك، إلى جانب إتاحة فرص بيع حقوق الأفلام وشرائها وتوزيعها.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «إن إطلاق سوق القاهرة السينمائي يمثل خطوة مهمة في تطوير الدور الذي يؤديه المهرجان لخدمة صناعة السينما، فالقيمة الحقيقية للمهرجانات الكبرى تمتد إلى ما تصنعه من فرص أمام الأفلام وصناعها، وما تتيحه من لقاءات يمكن أن تتحول إلى مشروعات وشراكات إنتاجية تسهم في نمو الصناعة وتطورها».

وأضاف: «مصر تمتلك تاريخًا سينمائيًا عريقًا، وخبرات فنية وإنتاجية كبيرة، ومواهب قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق الدولية. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون للقاهرة سوق سينمائي يجمع المنتجين والموزعين والمشترين والممولين، ويوفر مساحة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مستدامة، بما يعزز فرص وصول الأفلام المصرية والعربية إلى جمهور أوسع».

وأكد حسين فهمي أن الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل مناسبة لاستشراف مستقبله، وتوسيع دوره في دعم صناعة السينما، مشيرًا إلى أن تطوير الأنشطة المهنية للمهرجان يأتي في إطار السعي إلى تعزيز مكانة القاهرة مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعاون والإنتاج السينمائي المشترك، وأن يصبح السوق موعدًا سنويًا يجمع المؤسسات والشركات وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن إطلاق سوق القاهرة السينمائي يأتي في إطار توجه المهرجان إلى توسيع نطاق فعالياته المهنية، وتوفير مساحة عملية تجمع العاملين في مختلف قطاعات الصناعة السينمائية، وتتيح لهم فرصًا مباشرة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جديدة.

وأضاف أن السوق يستهدف ربط المنتجين والموزعين وشركات المبيعات بجهات شراء المحتوى والمؤسسات الداعمة والممولين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات السينمائية، سواء من خلال البحث عن فرص الإنتاج المشترك أو الحصول على التمويل أو استكمال الأفلام، فضلًا عن الوصول إلى أسواق جديدة وعرض الأعمال على جهات التوزيع والبث.

وأكد أن تنوع الجهات المشاركة جغرافيًا ومهنيًا يعكس أهمية بناء شبكة تعاون تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن أيام القاهرة لصناعة السينما تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى دعم البنية المهنية للصناعة، وتوفير فرص حقيقية لصناع الأفلام للتواصل مع المؤسسات والأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص انتشار السينما المصرية والعربية.

ويجمع سوق القاهرة السينمائي أكثر من 22 مشتريًا من كبرى جهات البث الأوروبية، إلى جانب مشترين من منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، بما يوفر فرصًا للتواصل مع أسواق سينمائية متعددة، والتعرف على احتياجاتها وتوجهاتها، وبناء علاقات مهنية مع الجهات العاملة في مجالات شراء المحتوى وتوزيعه وتمويله.

وتتنوع قائمة رعاة وشركاء سوق القاهرة السينمائي، لتضم عددًا من شركات الإنتاج والمؤسسات والجهات الداعمة للصناعة السينمائية، من بينها شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، وكادر، ورايز ستوديو، وترافلرز للإنتاج الفني، والسينما العراقية، واتحاد المنتجين الأردنيين (PFFP)، وستارز ميديا، وDTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك للإنتاج الفني، وشيفت ستوديو، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمصنع للإنتاج، وستوديو كالت، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، وAA Films، وسرد، وArab American Casting، وCo-Production Salon، وRough Cut Lab Africa، ومهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، وDurban FilmMart، وMedimed، وقافلة بين السينمائيات، إلى جانب AH Media ولجنة الأفلام القطرية.

ويستهدف السوق تلبية احتياجات شركات المبيعات والتوزيع، من خلال إتاحة الفرصة أمامها للقاء المشترين بصورة مباشرة، وبناء علاقات مهنية مع أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا، وعرض قوائم أفلامها على فرق شراء المحتوى، بما يعزز فرص وصول الأعمال السينمائية إلى جمهور أوسع، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المشاركة.

كما يوفر السوق لشركات الإنتاج مساحة لتطوير شراكات إنتاج مشترك عبر ثلاث قارات، والتواصل مع جهات التمويل وصناديق استكمال الأفلام، إلى جانب التعرف على فرق العمل والشركات العاملة في مصر وأفريقيا وآسيا، بما يدعم فرص التعاون في مراحل تطوير المشروعات وإنتاجها واستكمالها وتوزيعها.

وتمتد فرص المشاركة في السوق إلى الجهات الراعية، التي يتيح لها التواصل مع أكثر من 2000 متخصص في الصناعة من خلال الدليل الرسمي، إلى جانب فرص الظهور والترويج داخل فعاليات المهرجان والسوق، بما يعزز حضور المؤسسات والشركات المشاركة، ويساعدها على توسيع شبكة علاقاتها المهنية.

ويُقام سوق القاهرة السينمائي، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تمثل منصة مهنية تجمع صناع الأفلام والمؤسسات والشركات العاملة في المجال السينمائي، وتدعم فرص التعاون والتبادل بين الأسواق المختلفة.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وتتيح الأيام مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة، وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات السينمائية المصرية والعربية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.