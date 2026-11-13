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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الفيشاوي: اعتذرت لوالدتي عن زيارتها قبل السفر.. وتلقيت خبر وفاتها في المطار

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
محمد سعيد

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن آخر تواصل جمعه بوالدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، موضحا أنه كان يستعد للسفر إلى كاليفورنيا، لكنه لم يتمكن من زيارتها قبل الرحلة كما اعتاد دائما، واكتفى بالاتصال بها هاتفيا والاعتذار عن عدم رؤيتها بسبب إرهاقه.

وقال أحمد الفيشاوي خلال حواره مع الإعلامية هبة حيدري، في بودكاست “منا وفينا” على قناة المشهد، إن والدته أخبرته بأنه يستطيع رؤيتها عند عودته، رغم شعورها بقرب رحيلها، قبل أن يتلقى خبر وفاتها أثناء وجوده في المطار بعد عودته من الولايات المتحدة.

وأضاف أحمد الفيشاوي أن شقيقه عمر أكد له أن والدته توفيت وهي راضية عنهما، بعدما أخبره بذلك قبل رحيلها، وهو ما منحه بعض الطمأنينة وسط ألم الفقد.

سمية الألفي 

ووصف أحمد الفيشاوي والدته بأنها كانت محاربة حقيقية، لافتا إلى أن أكثر ما ميزها تمسكها بالحمد والشكر رغم شدة الألم، فكانت تردد "الحمد لله" حتى في أصعب لحظاتها الصحية.

أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوي سمية الألفي

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