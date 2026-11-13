المخرج خالد جلال: الرئيس السيسي الانحياز للشعب المصري في مرحلة صعبة

أكد المخرج خالد جلال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار الانحياز للشعب المصري في مرحلة صعبة، مشيرًا إلى أنه كان أمام اختبار حقيقي بين عروض جماعة الإخوان المسلمين له، ومطالبات المواطنين بنزوله لتحمل المسؤولية، لكنه اختار الانتماء للناس باعتباره ابنًا للشعب وليس ابنًا لجماعة.

وأوضح خالد جلال خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن أول لقاء فني جمعه بالرئيس السيسي كان خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، عندما كان وزيرًا للدفاع، من خلال أوبريت «حبيبي يا وطن»، الذي قام ببطولته الفنان أحمد بدير، وشارك فيه عدد كبير من المطربين العرب، من بينهم لطيفة وحكيم ومحمد فؤاد ومدحت صالح وحسين الجسمي ووائل جسار، وكان من تأليف الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمسك بالميكروفون خلال الاحتفالية وتحدث إلى المواطنين، وكانت تلك اللحظة فارقة، حيث تأثر الفنانون المشاركون في الأوبريت وبكوا، معتبرًا أن المشهد عكس حالة الأمل التي شعر بها المصريون في تلك المرحلة.

وأضاف أن محطاته الفنية مع الرئيس السيسي تواصلت بعد ذلك، بداية من احتفالية أكتوبر عام 2014 باستاد الدفاع الجوي، التي شهدت مشاركة 24 مطربًا ومطربة من الوطن العربي، واستعاد عددًا من العبارات التي أطلقها الرئيس خلال تلك المناسبات، ومنها «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا»، و«أنتم مش عارفين أن أنتم نور عينينا»، مؤكدًا أن هذه الكلمات ارتبطت بذكريات مهمة في تاريخ تلك الاحتفالات.

وتحدث خالد جلال عن اهتمام الرئيس السيسي بالمسرح والفنون، مشيرًا إلى حرصه على مشاهدة عرض «سلم نفسك» بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب طلب تقديم عروض مسرحية خلال افتتاح منتديات شباب العالم.

وأكد أن إيمان الرئيس بمفهوم «دولة الإبداع» يجب أن يدفع جميع المؤسسات إلى دعم الفن الهادف الذي يسهم في تنوير المجتمع.

وشدد على أن الفن الحقيقي لا يشترط أن يتناول القضايا الوطنية بصورة مباشرة، مستشهدًا بأعمال كبار المخرجين والفنانين، مثل صلاح أبو سيف وعادل إمام ونور الشريف ومحمد صبحي.

وأوضح أن الدراما الجيدة قادرة على الانتصار للقيم الإنسانية، وكشف الفساد، والانحياز للبسطاء، ومساعدة المشاهد على التأمل والتطهر من خلال القواعد الدرامية السليمة.

وأكد أن الأعمال الفنية العظيمة تظل حاضرة في وجدان الجمهور مهما مر الزمن، مستشهدًا بأعمال تركت أثرًا ممتدًا لدى أجيال مختلفة، مفرِّقًا بينها وبين الأعمال الاستهلاكية التي ينساها المشاهد سريعًا.

ولفت إلى أن الإبداع الحقيقي لا يموت، وأن قيمة الفن تقاس بقدرته على البقاء والتأثير في الناس.