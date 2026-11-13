برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة الدهابة نموذج لرؤية الدولة في احتواء التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية

أشاد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معالجة أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر، مؤكدًا أن التحرك الرئاسي يعكس رؤية متكاملة في التعامل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية، تقوم على احتواء الأزمات من جذورها، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

إرساء منظومة جديدة لتنظيم نشاط التنقيب

وأكد الجهمي أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على حل أزمة قائمة، وإنما تمتد إلى إرساء منظومة جديدة لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال تقنين أوضاع العاملين، وفتح مسارات قانونية تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة رسمية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن للدولة إحكام إدارة ثرواتها المعدنية.

وأضاف أن التوجه نحو تأسيس كيان منظم لنشاط التنقيب عن الذهب تحت مظلة جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى فرص اقتصادية منظمة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين والمناطق المحيطة بها يستحقون أن تكون لهم فرص حقيقية للمشاركة في الاستفادة من الثروات الموجودة في مناطقهم، من خلال أطر قانونية واضحة تضمن حقوقهم، وتوفر لهم الاستقرار المهني والاقتصادي، دون الإخلال بحق الدولة في حماية ثرواتها والحفاظ عليها.

وشدد الجهمي على أن المعالجة المتوازنة لهذا الملف تمثل أهمية خاصة، لما تحققه من توافق بين متطلبات تطبيق القانون والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية، ووضع ضوابط واضحة تضمن وصول التسهيلات إلى مستحقيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب لا يمثل مجرد معالجة لملف عالق، بل يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من أحد الموارد الطبيعية المهمة في مصر، وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع ضمان أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على أبناء المناطق الحدودية.