وزير الري: الذكاء الاصطناعي يرصد شكاوى المواطنين خلال ثوانٍ

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن آليات تلقي شكاوى المواطنين داخل الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت عدة قنوات للتواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لرصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات التلفزيونية، بما يساعد على سرعة التعامل مع الشكاوى قبل تفاقمها.

وزير الري: نرصد شكاوى المواطنين خلال ثوانٍ ونتابعها ميدانيًا

وقال سويلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن وزارة الري لديها عدة وسائل وقنوات تتيح للمواطنين التواصل معها وتقديم مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المزارعين تحديدًا يشعرون بوجود تحسن في طريقة تعامل الوزارة مع الشكاوى، وقدرتها على الوصول إلى المشكلة قبل تفاقمها.

وأوضح أن الوزارة لديها منظومة متكاملة للرصد، تتابع من خلالها كل ما يُكتب أو يُنشر بشأن مشكلات المياه والري على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، من خلال فريق متخصص يتولى متابعة هذه المواد ورصد الشكاوى الواردة فيها.

وأشار وزير الري إلى أن التطور التكنولوجي غيّر طبيعة عمل منظومة الرصد، إذ لم تعد الوزارة بحاجة إلى أعداد ضخمة من الموظفين لمتابعة كل ما يُنشر بصورة يدوية، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد في رصد المشكلات والوصول إليها بسرعة كبيرة.

وأضاف أن أي منشور يتضمن كلمة «ري» يمكن أن يصل إلى الوزارة خلال ثوانٍ، ليبدأ فريق العمل فحصه وتحديد طبيعة المشكلة، وما إذا كان صاحب المنشور يواجه أزمة تتعلق بمياه الري أو مشكلة أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تبحث عن الشكاوى أينما ظهرت، وتعمل على الوصول إلى أصحابها والتعامل معها.

وأكد سويلم أن سرعة منظومة الرصد ساعدت الوزارة في الوصول إلى واقعة الأطفال في البحيرة والتعامل معها خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة لهذه الواقعة لم تكن لتتحقق بهذه الصورة لولا وجود وسائل متابعة ورصد فعالة.

ولفت إلى أن الوزارة لم تقتصر على متابعة الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وفرت هاتفًا للمواطنين الذين لا يستخدمون هذه المنصات، إلى جانب المنصة الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء، والبريد الإلكتروني، وغيرها من الوسائل التي تتيح للمواطنين التواصل مع الوزارة وتقديم شكاواهم.

وتطرق وزير الري إلى جولاته الميدانية في المحافظات، موضحًا أنه يحرص على زيارة بعض المناطق مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، وأنه زار كل محافظة مرتين أو ثلاث مرات، كما يحرص خلال كل جولة على لقاء المزارعين والاستماع إلى مشكلاتهم بصورة مباشرة.

وشدد سويلم على أن التواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب منظومة الرصد الإلكتروني، يمثلان جزءًا أساسيًا من عمل الوزارة، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن هناك مشكلة في وصول المواطنين إلى وزارة الري، أو في قدرة الوزارة على الوصول إليهم والتعرف على احتياجاتهم.