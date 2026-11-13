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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في مصر انخفاضها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5,985 جنيهًا للبيع و5,935 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,840 جنيهًا للبيع و6,785 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,130 جنيهًا للبيع و5,085 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47,880 جنيهًا للبيع و47,480 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث:

عيار 24: 6,840 جنيهًا للبيع و6,785 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5,985 جنيهًا للبيع و5,935 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5,130 جنيهًا للبيع و5,085 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,990 جنيهًا للبيع و3,955 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 47,880 جنيهًا للبيع و47,480 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 212,750 جنيهًا للبيع و210,970 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 3,901.83 دولار.

دولار الصاغة: 54.53 جنيه، مقابل 53.43 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 تراجعًا جديدًا في السوق المحلية، لتواصل موجة الانخفاض التي تشهدها التعاملات، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,985 جنيهًا للبيع و5,935 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,840 جنيهًا للبيع و6,785 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,130 جنيهًا للبيع و5,085 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,990 جنيهًا للبيع و3,955 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 47,880 جنيهًا للبيع و47,480 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة.

وسجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 212,750 جنيهًا للبيع و210,970 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,901.83 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 54.53 جنيه، مقابل 53.43 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب اليوم في مصر

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