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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ نوفمبر، بالسيد كريستوف بيجو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، بما يشمل تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي ودعم السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق المصري الأوروبي لإحياء المسار السياسي المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كريستوف بيجو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الإمارات غزة وقف إطلاق النار

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