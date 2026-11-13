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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنجاز جديد.. منة الله إبراهيم تحصد برونزية الملاكمة بأولمبياد الشباب 2026

البطلة منة الله إبراهيم
البطلة منة الله إبراهيم
البهى عمرو

حققت البطلة منة الله إبراهيم إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، لتصبح صاحبة أول ميدالية أولمبية في تاريخ الملاكمة المصرية، وأول لاعبة مصرية تحقق إنجازًا أولمبيًا في الملاكمة النسائية، لترفع بذلك رصيد البعثة المصرية إلى 12 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبيات وميدالية فضية و5 برونزيات.

وقال اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، إن منة الله إبراهيم خضعت لبرنامج إعداد عقب حصولها على بطولة الجمهورية، حيث جرى اختيارها ضمن مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وإقامة معسكر مغلق لهم بالمركز الأولمبي في المعادي، قبل المشاركة في بطولة كأس المستقبل بتايلاند، التي تأهلت من خلالها إلى المنافسات الأولمبية.

وأضاف اللوزي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاتحاد يواصل العمل على إعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسات الدولية، مشيرًا إلى مشاركة المنتخب مؤخرًا في بطولة النخبة الإفريقية بكينيا، وتحقيق 8 ميداليات من إجمالي 10 لاعبين شاركوا في البطولة، إلى جانب حصد المنتخب 9 ميداليات في بطولة إفريقيا تحت 17 عامًا بالجزائر.

وأوضح أن الاتحاد يدعم برامج إعداد اللاعبين من خلال الاستعانة بمدربين أجانب من كوبا، إلى جانب المدربين المصريين، بهدف تطوير المستوى الفني والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة تحقيق الإنجازات في البطولات القارية والدولية.


 

داكار 2026 الملاكمة المصرية الألعاب الأولمبية

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