قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشرة من منتدى صير بني ياس، المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية دولة الإمارات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

جيتور  TX 2026

كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

أخبار السيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

هافال H7

أسعار هافال H7 موديل 2027 في السوق السعودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد