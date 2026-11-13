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فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين

فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين
فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين
شمس يونس

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، انتشارها الميداني ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز فرص الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.

وشهدت الفعاليات انتشار الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية في كل من البندر والبياضية والقرنة، لتقديم خدمات المبادرات الصحية المختلفة، ومتابعة الحالات المترددة، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر حفاظا على الصحة العامة.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية لتوسيع نطاق وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين، وتكثيف التواجد بالميادين والمناطق المختلفة، بما يضمن الاستفادة من المبادرات الرئاسية الصحية.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر استمرار تنفيذ فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، من خلال الدفع بالفرق الطبية في الإدارات الصحية المختلفة، والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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