مصرع شاب طعنًا بآلة حادة خلال حفل زفاف بقرية الخطارة بقنا

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعنة آلة حادة "سكين"، خلال حفل زفاف بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب إثر إصابته بطعنة آلة حادة سكين خلال حفل زفاف بقرية الخطارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف والوقوف على ملابسات الحادث وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الشاب المصاب إلى المستشفى المركزى بنقادة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالاصابة.



وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.



