إصابة 4 تلاميذ في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب 4 تلاميذ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل " كبود" بالقرب من طريق الحمامدة التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، أثناء عودتهم من المدرسة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من طريق الحمامدة بدائرة مركز دشنا، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 تلاميذ كانوا يستقلون السيارة أثناء عودتهم من المدرسة، بعدما انقلبت السيارة على الطريق، وجارٍ الوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.