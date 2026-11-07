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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بتجهيز أسواق اليوم الواحد بالمظلات

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحصر أماكن إقامة أسواق اليوم الواحد وموافاة السكرتير العام للمحافظة بها، مع العمل على توفير مواقع مخصصة لإقامة هذه الأسواق وتجهيزها بالمظلات اللازمة، بما يوفر بيئة مناسبة للعارضين والمواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وشدد محافظ قنا، على أهمية اختيار المواقع المناسبة لإقامة الأسواق، وتجهيزها بالشكل الذي يضمن انتظام العمل بها، ويحقق الاستفادة المرجوة منها، سواء للعارضين أو المترددين عليها، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الأسواق وتوفير السلع والاحتياجات للمواطنين.

في سياق متصل، وجه الببلاوي بمد خط سير سيارات السرفيس بمدينة نجع حمادي ليصل إلى السوق الحضاري، بهدف تسهيل انتقال المواطنين إليه، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات والأنشطة التجارية المتاحة به، وتعزيز حركة الإقبال على السوق.

كما وجه محافظ قنا، بعقد اجتماع مع مدير إدارة المواقف، لبحث شكاوى المواطنين بشأن قيام بعض سائقي سيارات السرفيس بتقسيم خط السير من الجامعة إلى الموقف بمدينة قنا، والعمل على وضع حلول مناسبة لهذه المشكلة، بما يضمن الالتزام بخطوط السير المقررة وانتظام حركة النقل الداخلي.
 وأكد محافظ قنا، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات، والعمل على تطوير منظومة الأسواق ووسائل النقل الداخلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق الصالح العام.

قنا أسواق اليوم الواحد تحسين مستوى الخدمات منظومة الأسواق مدينة نجع حمادي

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