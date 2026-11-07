السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

تستعد بريطانيا لمواجهة سيناريو يُعرف باسم «السماء السوداء»، يتمثل في انقطاع شامل للكهرباء قد يستمر لمدة 72 ساعة، ويؤدي إلى تعطل إمدادات المياه والاتصالات والإنترنت، وإغلاق المتاجر ومحطات الوقود وتعطل وسائل النقل.

بريطانيا تستعد لسيناريو السماء السوداء

تأتي هذه الاستعدادات في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء واسع النطاق الذي شهدته إسبانيا والبرتغال وجنوب غرب فرنسا في أبريل 2025.

ووضعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) خطة طوارئ لتشغيل استوديو إذاعي خاص يضم نحو 100 موظف، ويعمل بشكل مستقل عن الإنترنت لمدة ثلاثة أيام، مع توفير الوقود والمياه والغذاء، لبث التعليمات الحكومية وإرشادات الطوارئ للمواطنين.

وتعتمد الخطة على إذاعة موجات FM باعتبارها وسيلة اتصال يمكنها الاستمرار خلال انقطاع الكهرباء والهجمات الإلكترونية، إلى جانب استخدام هواتف الأقمار الصناعية ومركبات البث الفضائي.

كما تخصص الحكومة البريطانية 70 مليون جنيه إسترليني لتطوير طائرات تحلق على ارتفاعات عالية، بهدف توفير خدمات الإنترنت والاتصالات المحمولة لمدة أسبوع على الأقل خلال الأزمات.

وحذر خبراء من أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية وتراجع أنظمة الاتصالات الاحتياطية قد يفاقمان تداعيات أي انقطاع شامل للكهرباء، مشيرين إلى أن تعطل الطاقة قد يؤدي أيضًا إلى توقف محطات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية.