مباريات اليوم.. صدامات نارية في أوروبا ومواجهات قوية بكأس مصر

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 ، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات وسط ترقب جماهيري، لعدد من اللقاءات المرتقبة في الدوريات الأوروبية ، أبرزها مواجهة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، ونوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.

وعلى الصعيد المحلي، تتواصل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بإقامة 4 مباريات مهمة، في مقدمتها مواجهة الأهلي والسكة الحديد، وبيراميدز أمام الداخلية، إلى جانب لقاء المصري ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا مع أبو قير للأسمدة.

كما تشهد الملاعب العربية مواجهات قوية أبرزها قمة الغرافة والدحيل ضمن منافسات دوري نجوم بنك الدوحة، ولقاء الشارقة وشباب أهلي دبي في الدوري الإماراتي، لتكتمل خريطة المباريات المنتظرة على مدار اليوم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال × هال سيتي – 5 مساء – beIN Sports Mena 1

فولهام × نيوكاسل يونايتد – 5 مساء – beIN Sports Mena 2

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مالاجا × راسينج سانتاندير – 3 عصرا – beIN Sports Mena 3

إسبانيول × ديبورتيفو لاكورونيا – 5:15 مساء – beIN Sports Mena 3

أوساسونا × أتلتيك بيلباو – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 3

فالنسيا × ريال مدريد – 10 مساء – beIN Sports Mena 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × فروسينوني – 4 عصرا – stc tv

تورينو × ليتشي – 4 عصرا – stc tv

بارما × بولونيا – 7 مساء – stc tv

روما × ساسولو – 9:45 مساء – stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أوكسير × باريس – 8 مساء – beIN Sports Mena 5

باريس سان جيرمان × تروا – 10:05 مساء – beIN Sports Mena 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × إيلفيرسبيرج – 4:30 عصرا

ماينز × بايرن ميونخ – 4:30 عصرا

باديربورن × آينتراخت فرانكفورت – 4:30 عصرا

لايبزيج × أوجسبورج – 4:30 عصرا

شتوتجارت × فيردر بريمن – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

أيوب سبور × كوجالي سبور – 12:30 ظهرا

سامسون سبور × قونيا سبور – 3 عصرا

جلطة سراي × آميد سبورتيف – 6 مساء

جوزتيبي × إسطنبول باشاك شهير – 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال × السيلية – 4:15 مساء

الغرافة × الدحيل – 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

حتا × خورفكان – 5:30 مساء

الشارقة × شباب أهلي دبي – 5:30 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

المصري × مصر للمقاصة – 5 مساء – On Sport Max

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة – 5 مساء – On Sport Plus

الأهلي × السكة الحديد – 8 مساء – On Sport

بيراميدز × الداخلية – 8 مساء – On Sport Max