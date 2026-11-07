قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول تضع محددات عملية لاختيار الكفاءات وإعداد قيادات القطاع المستقبلية
إيران تعلن إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز «ريبر» فوق منطقة قشم
الغندور : بيان اتحاد الكرة بشأن مصير حسام حسن « مش واضح»
بعد تسريب بياناته على الإنترنت المظلم.. قراصنة يهددون وزير خارجية إيطاليا وعائلته
وزارة شؤون المرأة الفلسطينية: نحو مليون سيدة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة جراء الحرب
ذكرياتي راحت.. أصالة تكشف تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها في أمريكا
ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما
لن تحتاج إلى تطبيقات تعديل الصور.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة
الأعلى للإعلام: نحرص على حرية الرأي والتعبير وندعم العمل الصحفي والإعلامي
وزير الخارجية القطري: نوايا واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة
فلسطين تدين الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية بمصر
وزير الاستثمار يعلن الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة شؤون المرأة الفلسطينية: نحو مليون سيدة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة جراء الحرب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية أعلنت نزوح نحو مليون امرأة وفتاة من منازلهن في قطاع غزة جراء الحرب، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يقيمون في مواقع معرضة لمخاطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق عالية الخطورة.

وأضافت الوزارة، أن نحو 867 ألف شخص يقيمون في خيام متهالكة لا توفر الحماية من الأمطار والبرد، مؤكدة الحاجة إلى استبدال نحو 162 ألف خيمة بشكل فوري، مع تسجيل أكثر من 1500 نداء استغاثة للدفاع المدني خلال الساعات الأولى من المنخفض الجوي

وأكدت الوزارة، أن قطاع غزة يضم 64 ألفا و413 أرملة، بينهن 28 ألفا و224 أرملة خلال الحرب، موضحة أن 86 ألفا و290 أسرة تعيلها نساء يتحملن مسؤولية توفير الغذاء والمأوى والرعاية، فيما تعاني نحو 702 ألف امرأة وفتاة انعداما حادا في الأمن الغذائي، كما أن نحو 50 ألف امرأة وفتاة بين شهيدة وجريحة، وأصيبت 11 ألفا و700 امرأة وفتاة بإعاقات دائمة جراء الحرب

وأشارت الوزارة، إلى أن تأخر الاستجابة الإنسانية يفاقم المخاطر الصحية والإنسانية على النساء والأطفال في غزة، مناشدة المؤسسات الدولية التدخل الفوري لتوفير خيام مقاومة للأمطار ومستلزمات الإيواء للنازحين، وداعية إلى نقل الخيام من المناطق المنخفضة ومجاري السيول إلى مواقع آمنة.

قطاع غزة غزة الأمطار المرأة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أرشيفي

الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

دعاء الفجر

دعاء الفجر لجلب الرزق الواسع وتفريج الهموم.. ردده بعد الأذان

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري يعلن نجاحه في نقل إنتاج الصواريخ والطائرات لمنشآت تحت الأرض

طائرة مسيرة

الجيش السوداني: أسقطنا مسيرة معادية من طراز إف إتش 95 في أجواء منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان ⁩

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد