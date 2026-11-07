وزارة شؤون المرأة الفلسطينية: نحو مليون سيدة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة جراء الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية أعلنت نزوح نحو مليون امرأة وفتاة من منازلهن في قطاع غزة جراء الحرب، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يقيمون في مواقع معرضة لمخاطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق عالية الخطورة.

وأضافت الوزارة، أن نحو 867 ألف شخص يقيمون في خيام متهالكة لا توفر الحماية من الأمطار والبرد، مؤكدة الحاجة إلى استبدال نحو 162 ألف خيمة بشكل فوري، مع تسجيل أكثر من 1500 نداء استغاثة للدفاع المدني خلال الساعات الأولى من المنخفض الجوي

وأكدت الوزارة، أن قطاع غزة يضم 64 ألفا و413 أرملة، بينهن 28 ألفا و224 أرملة خلال الحرب، موضحة أن 86 ألفا و290 أسرة تعيلها نساء يتحملن مسؤولية توفير الغذاء والمأوى والرعاية، فيما تعاني نحو 702 ألف امرأة وفتاة انعداما حادا في الأمن الغذائي، كما أن نحو 50 ألف امرأة وفتاة بين شهيدة وجريحة، وأصيبت 11 ألفا و700 امرأة وفتاة بإعاقات دائمة جراء الحرب

وأشارت الوزارة، إلى أن تأخر الاستجابة الإنسانية يفاقم المخاطر الصحية والإنسانية على النساء والأطفال في غزة، مناشدة المؤسسات الدولية التدخل الفوري لتوفير خيام مقاومة للأمطار ومستلزمات الإيواء للنازحين، وداعية إلى نقل الخيام من المناطق المنخفضة ومجاري السيول إلى مواقع آمنة.