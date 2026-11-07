موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم

مع اقتراب موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، بدأ المعلمون في التربية والتعليم والأزهر الشريف متابعة تفاصيل حافز الجدارات الجديد، بعد دخول قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026 حيز التطبيق، ونشره في الجريدة الرسمية يوم 5 نوفمبر الجاري.

وأثار القرار تساؤلات واسعة بشأن حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم، والفئات المستحقة للحافز، وشروط الحصول عليه، وعدد مرات صرفه خلال العام الدراسي، لكن الحقيقة أن مبلغ 4000 جنيه لا يمثل زيادة شهرية ثابتة تضاف إلى راتب جميع المعلمين، وإنما هو الحد الأقصى للمخصص الشهري الموضوع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد لصرف حافز للفئات المتميزة وفق ضوابط محددة.



وبدأ تطبيق الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة تسعة أشهر، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، مع وضع حد أقصى لعدد مرات الاستفادة خلال العام الدراسي الواحد.

حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم في مرتبات نوفمبر

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مبلغ 4000 جنيه باعتباره الحد الأقصى للمبلغ الشهري المخصص تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، وليس قيمة ثابتة يحصل عليها كل معلم بصورة تلقائية.

ويُستخدم هذا المبلغ لصرف حافز الجدارات للمعلمين المتميزين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، مع مراعاة عدد المعلمين داخل المدرسة أو المعهد، وقيمة الحوافز المقررة للمستفيدين.

وفي المقابل، نص القرار على ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، وهو ما يعني أن قيمة المكافأة الفردية قد تختلف وفقًا للقواعد المنظمة وعدد المستحقين.

وبالتالي، فإن مبلغ 4000 جنيه يمثل سقف المخصص الشهري، وليس مبلغًا مضمونًا لكل معلم، كما أن مجرد العمل في وظيفة تعليمية لا يعني استحقاق الحافز تلقائيًا.

من الفئات المستحقة لحافز الجدارات الجديد؟

يشمل القرار المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وكذلك الفئات المخاطبة بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويشترط أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم الذين تُصرف مستحقاتهم من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

ولا يمتد الحافز بصورة عامة إلى جميع العاملين داخل المدارس والمعاهد، وإنما يستهدف الفئات المتميزة التي ساهمت في تطوير الأداء، وتوافرت لديها شروط الاستحقاق التي حددها القرار.

كما يتعين أن يتناسب عدد المستفيدين وقيمة الحافز داخل كل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين العاملين بها، وفق الضوابط المنظمة للصرف.



8 شروط للحصول على حافز الجدارات للمعلمين

وضع القرار مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المعلم حتى يتمكن من الحصول على حافز الجدارات، ولا يكفي استيفاء شرط واحد دون بقية الشروط.

وتتمثل أبرز شروط الاستحقاق في الآتي:

شغل وظيفة تعليمية مستحقة: أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.

أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين. التميز في الأداء: أن يكون متميزًا في عمله، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

أن يكون متميزًا في عمله، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد. استيفاء النصاب الأسبوعي: الالتزام بالنصاب المقرر من الحصص طوال شهر صرف الحافز.

الالتزام بالنصاب المقرر من الحصص طوال شهر صرف الحافز. الحد الأدنى لأيام العمل: ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر الذي يتم فيه الصرف.

ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر الذي يتم فيه الصرف. تقدير الكفاية: ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».

ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء». عدم توقيع جزاءات مؤثرة: ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.

ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز. عدم الوقف عن العمل: يتوقف صرف الحافز للمعلم الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف، مع صرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وفق أحكام القرار.

يتوقف صرف الحافز للمعلم الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف، مع صرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وفق أحكام القرار. الحد الأدنى لقيمة الحافز: ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

كم مرة يحصل المعلم على حافز الجدارات خلال العام الدراسي؟

رغم أن القرار ينظم صرف حافز الجدارات خلال تسعة أشهر تبدأ من أول أكتوبر من كل عام دراسي، فإنه وضع حدًا أقصى لعدد مرات استفادة المعلم الواحد.

ونص القرار على ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد.

وهذا يعني أن الحافز لا يمثل مبلغًا شهريًا ثابتًا يستحقه المعلم طوال الأشهر التسعة، وإنما ترتبط الاستفادة منه بالاختيار وفق معايير التميز والضوابط المحددة.

كما يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، تنظيم حوكمة الاستحقاق من خلال وحدة القياس والجودة، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للحافز وتحديد المستفيدين وفق معايير واضحة.

هل حافز الجدارات هو نفسه حافز التدريس بقيمة 2100 جنيه؟

يختلف حافز الجدارات الجديد عن حافز التدريس الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم زيادته إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026، إذ يخضع كل منهما لقواعد استحقاق مختلفة.

فحافز التدريس يرتبط بفئات وشروط أداء التدريس الفعلي والإدارة المدرسية وفق القواعد المنظمة له، بينما يستهدف حافز الجدارات المعلمين المتميزين الذين يتم ترشيحهم بناءً على مساهمتهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

كما أن حافز الجدارات لا يمثل زيادة عامة تُضاف بالتساوي إلى رواتب جميع المعلمين، ولا يعني الإعلان عنه حصول كل العاملين بالمدارس على مبلغ إضافي ثابت.

ولا يتضمن قرار حافز الجدارات نصًا على إلغاء حافز التدريس، لكن تحديد الاستحقاقات الفعلية يخضع للقرارات المنظمة لكل حافز والضوابط المالية المعمول بها.



موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري، وفق الجدول المعلن في 29 سبتمبر الماضي.

كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وهي مواعيد منفصلة عن موعد بدء صرف المرتبات الأساسية.

وبذلك، يبدأ صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 من الشهر، بينما تُصرف المتأخرات خلال الأيام المحددة لها في بداية الشهر.

هل يحصل المعلمون على حافز الجدارات مع مرتبات نوفمبر؟

نص قرار حافز الجدارات على صرف المبالغ المستحقة في نهاية كل شهر، من خلال الوحدات الحسابية المختصة، بعد استكمال إجراءات الترشيح واعتماد كشوف المستفيدين.

لكن تحديد موعد صرف مرتبات نوفمبر في 24 من الشهر لا يعني بالضرورة أن جميع المعلمين سيجدون الحافز مضافًا إلى رواتبهم في الموعد نفسه.

فالحصول على الحافز يرتبط بترشيح المعلم من مدير المدرسة أو شيخ المعهد، واعتماد اسمه من الجهة المختصة، واستيفاء جميع شروط الاستحقاق.

ومن ثم، فإن المعلم الذي يستوفي الشروط لا يحصل على الحافز تلقائيًا بمجرد حلول موعد صرف الراتب، بل يجب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المقررة.