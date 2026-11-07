أمريكا ترصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول البرنامج النووي الإيراني

رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" - برنامج أمني وقومي تابع لوزارة الخارجية الأمريكية - مكافأة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير ترتيبات للانتقال والإقامة، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به -كالعاملين في الوسط العلمي- أو أي عمليات تتعلق بنقل هذه العناصر.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مكافآت من أجل العدالة هو برنامج أمني وقومي تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يُدار عبر مكتب الأمن الدبلوماسي، وقد تأسس عام 1984 بموجب قانون مكافحة الإرهاب الدولي.