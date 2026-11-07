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لتجنب غرامات التأخير.. طرق سداد فاتورة الغاز الإلكترونية لشهر نوفمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لتجنب غرامات التأخير.. طرق سداد فاتورة الغاز الإلكترونية لشهر نوفمبر

فاتورة الغاز الطبيعي الكترونياً
فاتورة الغاز الطبيعي الكترونياً
خالد يوسف

مع انطلاق موعد تسجيل قراءات العدادات لشهر نوفمبر 2026 عبر شركة «بتروتريد»، تتزايد التساؤلات الرسمية من ملايين المواطنين حول آليات الدفع الإلكتروني وتفادي غرامات التأخير، في ظل اعتماد الدولة على التحول الرقمي الكامل، حيث أصبح الاستعلام الفوري وسداد المستحقات متاحًا بخطوات معدودة من هاتفك المحمول، لذا ارتفع البحث عن الدليل الشامل وأحدث طرق الاستعلام المعتمدة، وكذلك خطوات تسجيل القراءة بدقة، وأفضل حلول الدفع الرقمي الآمنة لضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر 2026

فتحت شركة بتروتريد باب تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارًا من 1 نوفمبر الجاري، على أن يستمر استقبال القراءات حتى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر نفسه.

تسجيل قراءة عداد الغاز

كما أتاحت الشركة إمكانية سداد الفاتورة اعتبارًا من 1 نوفمبر، ويستمر السداد حتى نهاية الشهر.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع بتروتريد لعام 2026

يمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــــــــــــا.
 

موقع بتروتريد

اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

إدخال بيانات المشترك المطلوبة، والتي تشمل «رقم المشترك، ورقم العمارة، ورقم الشقة، والبلوك، والمنطقة، والمحافظة، بالإضافة إلى رقم العداد».

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر «تأكيد» لإرسال القراءة واستكمال عملية التسجيل بنجاح.

خطوات الاستعلام عبر فاتورة الغاز شهر نوفمبر

وعلى من يرغب في الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2026 عبر موقع بتروتريد اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، وذلك من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــــــــــــا.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

اختيار «خدمات العملاء» ثم «الاستعلام عن فاتورة الغاز».

تحديد المحافظة والمنطقة التابعة للمشترك.

إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقمًا، الموجود على فاتورة سابقة.

الضغط على «عرض الفاتورة» لعرض التفاصيل الكاملة للاستهلاك والمبلغ المستحق.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2027، من خلال عدد من الطرق المختلفة، والتي تأتي كالآتي:

خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR على الرقمين 09000727 «أرضي» و5727 «محمول».

الخط الساخن لشركة بتروتريد «17169» للاستفسارات والشكاوى.

سداد فاتورة الغاز

تطبيق «بتروميتر» على Google Play وApp Store لتسجيل القراءة والاستعلام بسهولة.

الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من خلال قسم الخدمات الإلكترونية، وهو الخيار الأكثر استخدامًا لسرعة الوصول.

تجنب غرامات التأخير سداد فاتورة الغاز الإلكترونية الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد قراءة عداد الغاز

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