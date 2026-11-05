محافظ الشرقية يوجّه بسرعة استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الصيادين ويدعو المواطنين لسرعة التعاقد

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الصيادين، والانتهاء من تنفيذ الشبكات والفرعات، مع تكثيف التنسيق بين المحافظة والشركة الحديثة للغاز الطبيعي لتذليل أي معوقات وتسريع وتيرة العمل لسرعه دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على ابناء المحافظة.

سرقة تحت تهديد السلاح.. بلطجي يثير الرعب في محيط مدرسة بنات بالشرقية والأهالي يستغيثون وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان ختام بطولة القضاة 2026 وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية تصميم واسع ولمسات شرقية ..منى زكى تخطف الأنظار باللون الأبيض

وأكد محافظ الشرقية، أننا حريصون على تيسير الإجراءات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتسريع تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقررة، لضمان وصول الخدمة للمواطنين في أسرع وقت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن عمار، مدير منطقة الشرقية للغاز الطبيعي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطوط الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت ٢١٣٨ مترًا، إلى جانب تنفيذ ١٢٩ فرعة أرضية، مشيرًا إلى استمرار أعمال استكمال الشبكات والتركيبات، بالتوازي مع أعمال تشغيل الغاز الطبيعي بالمنطقة، مع العمل على الانتهاء من باقي الأعمال وفقًا للخطة التنفيذية للمشروع.

وفي هذا السياق، دعا محافظ الشرقية المواطنين بمنطقة الصيادين إلى سرعة التوجه لمقر التعاقد بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي، واستكمال إجراءات التعاقد اللازمة لتوصيل الخدمة والاستفادة منها، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروع وتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المستهدفين بالمنطقة.

أكد المحافظ استمرار المتابعة والتنسيق مع الشركة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسريع تنفيذ الأعمال وتوصيل الخدمة للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة مثمناً الجهود المبذولة من شركة الغاز الطبيعي في تنفيذ أعمال الحفر ومد خطوط الغاز على أرض المحافظة بختلف المراكز والمدن ، مؤكدًا تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والتعاون للشركة المنفذة

شدد محافظ الشرقية على سرعة استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي ، وتذليل أي معوقات أمام التنفيذ، بالتنسيق مع الشركة المختصة، لضمان وصول الخدمة للمواطنين في أسرع وقت، وتحقيق الاستفادة منها لأهالي المنطقة.