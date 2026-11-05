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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في قائمة منتخب مصر.. موقف إمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني

إمام عاشور و محمد هانى
إمام عاشور و محمد هانى
محمد بدران   -  
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن ملامح قائمة منتخب مصر المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عنها يوم 8، مشيرة إلى وجود عدد من لاعبي الأهلي ضمن حسابات الجهاز الفني، مع استمرار المفاضلة بشأن بعض الأسماء.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»، إن إمام عاشور ومحمد هاني يتواجدان بنسبة كبيرة في القائمة الأساسية لمنتخب مصر، موضحة أن موقف إمام عاشور لا يزال مرتبطًا بالاطمئنان بشكل كامل على حالته الطبية، بعد الإصابة والالتهابات التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن الجهاز الفني للمنتخب يرغب في التأكد من تعافي إمام عاشور بنسبة 100% وقدرته على المشاركة في المعسكر المقبل، قبل إعلان القائمة النهائية بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن الثنائي توفيق محمد وعمر الساعي يتواجدان ضمن القائمة الأولية للمنتخب، لكن فرص انضمامهما إلى القائمة النهائية لا تزال متساوية، بنسبة 50% لكل لاعب، في ظل عدم حسم القرار حتى الآن.

وفيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، أوضحت أن هناك مفاضلة مستمرة بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، لاختيار أحدهما للتواجد ضمن القائمة المقبلة للمنتخب الوطني.

موقف محمود صلاح وشلاطة من قائمة المنتخب

وتطرقت ريهام حمدي إلى موقف محمود صلاح، لاعب الأهلي، بعدما سبق للمدير الفني للمنتخب الإشادة به والتأكيد على متابعته، موضحة أن ردود الفعل الأولية بشأن اللاعب كانت إيجابية، لكن مشاركته الأخيرة مع الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر أثارت بعض الملاحظات الفنية، وهو ما يقلل من فرص وجوده في القائمة المقبلة.

واختتمت تصريحاتها بالكشف عن تواجد اللاعب شلاطة ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر، دون حسم موقفه النهائي من الانضمام إلى المعسكر المقبل.

ريهام حمدي منتخب مصر إمام عاشور محمد هاني

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