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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في وقت قياسي.. قناة السويس تنجح في قطر وإنقاذ ناقلة بترول بعد تعطل ماكيناتها بالعلمين

خلال الإنقاذ
خلال الإنقاذ
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عملية إنقاذ و قطر ناقلة البترول  “ M/T ALYSSUM” من أمام ساحل العلمين بواسطة قاطرة الإنقاذ "محمد بشير" إحدى القاطرات التابعة للهيئة، ووصول الناقلة بأمان إلى منطقة غاطس بورسعيد لإتمام أعمال الصيانة و الإصلاح اللازمة، ضمن خدماتها الملاحية واللوجيستية خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

يبلغ طول الناقلة 182.5متر، وعرضها 43.5متر، وحمولتها الكلية 23 ألف طن، بغاطس 11.2قدم.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس استجابت سريعًا لطلب التوكيل الملاحي" سفنكس" بتولي الهيئة أعمال القطر والإنقاذ بعد تعرض المحركات الرئيسية للناقلة لعطل مفاجئ أمام ساحل العلمين.

وأضاف رئيس الهيئة أن عملية القطر تُعد من العمليات الخاصة التي تعكس كفاءة وخبرات الهيئة في مجال الإنقاذ البحري حيث امتدت عملية القطر إلى 180 ميلًا بحريًا، وتمت بنجاح في زمن قياسي.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس لتقديم خدمات الإنقاذ والقطر والتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة في نطاق المجرى الملاحي للقناة وخارجه ضمن الخدمات الملاحية والبحرية المختلفة التي تقدمها الهيئة لعملائها والتي تشمل خدمات الإصلاح والصيانة وخدمات مكافحة التلوث البترولي وخدمات الإسعاف البحري وغيرها.

وأشار الفريق ربيع إلى ما تمتلكه الهيئة من كفاءات وخبرات بشرية في مجال الإنقاذ البحري، وما يزخر به أسطول الهيئة من وحدات متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري من قاطرات إنقاذ ولنشات و روافع بحرية وأحدثها الرافعة البحرية" CC" بقدرة رفع 2200 طن التي انضمت حديثا للوحدات البحرية الوطنية.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

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