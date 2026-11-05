«أبو العينين»: الرئيس السيسي أنهى معاناة آلاف الأسر بقرار وقف قيود تسجيل الأراضي

ثمن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد "أبو العينين" أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بمعالجة المشكلات التي تمس مصالح المواطنين، والحرص على حماية حقوقهم القانونية وتذليل العقبات التي تواجههم.

وقال إن قرار وقف العمل بالقيود التي فرضها المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يتيح للمواطنين استئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا للقانون، بعد فترة من تعطل تلك الإجراءات، بما يسهم في استعادة الاستقرار للمعاملات العقارية بالمناطق المتضررة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن سرعة التعامل مع هذه الأزمة تعكس أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة أن استمرار تعليق إجراءات التسجيل كان يمثل عبئًا على العديد من الأسر وأصحاب الأراضي والعقارات، ويؤثر على قدرتهم على التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم القانونية.

وأضاف أبو العينين أن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات التسجيل العقاري يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن دورهما في تعزيز الثقة في منظومة التعاملات العقارية، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان استفادة جميع المواطنين المتضررين من القرار.

وشدد النائب محمد أبو العينين على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإنهاء الإجراءات المعلقة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يحفظ حقوقهم ويحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وحماية مصالح المواطنين.