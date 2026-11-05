البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الطفلة المصرية ميار عثمان الفائزة في مسابقة تحدي القراءة، وأشاد قداسته بالإنجاز الذي حققته "ميار" وأثنى على دور والديها ومدرسيها.

جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، والذي عقد بالمقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم.

البابا تواضروس لميار عثمان: “نهنئ باسم الكنيسة هذه الابنة المباركة”

وقال قداسة البابا في سياق تهنئته: "باسم الكنيسة القبطية نهنئ الطفلة ميار محمد رجب عثمان، وهي فتاة عمرها ١١ عامًا تقدمت إلى مسابقة تحدي القراءة في دبي والتي تقدم لها الآلاف من الناس من ١٣٨ ألف مدرسة على مستوى العالم، واستطاعت هذه الابنة المباركة أن تفوز بالمركز الأول في تحدي القراءة.

لقد تابعت الإلقاء الرائع الذي قدمته وقد عبرت أن طموحها هو أن تكون وزيرة إعلام مصر"

وأضاف: "نهنئ أسرتها ومدرسيها، ومما يضيف عظمة على هذا الإنجاز أنها ليست من العاصمة فهي من البرلس بمحافظه كفر الشيخ من مدرسة حكومية، ولكن بعناية إدارة المدرسة والمدرسين تقدمت لهذه المسابقة وأصبحت فخرًا ونموذجًا لكل أولادنا وبناتنا في القراءة"

وأضاف مؤكدا: "إرساء قيمة القراءة هو سبب التقدم الحقيقي في أي مجتمع، فالقراءة هي أكبر قيمة نزرعها في أولادنا في المدرسة والكنيسة والمجتمع".

وأكمل: "عبرت هذه الفتاة عن مشاعرها بأن ألقت خطابًا لمدة دقيقة واحدة وكان خطابًا أكثر من رائع من حيث مخارج الألفاظ والموضوع، وهو أمر يدعو للفخر، وقد كرمها سيادة الرئيس ووزير التعليم وهي نموذج جميل ورائع"

واختتم: "نهنئ باسم الكنيسة هذه الابنة المباركة وقد يأتي اليوم وتصبح فعلاً وزيرة في مصر".