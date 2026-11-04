أسعار نيسان صنى موديل 2010 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة نيسان صنى موديل 2010.‏

تعتمد نيسان صني 2010 على محرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي ينتج قوة 105 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 146 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو مانيوال من 5 سرعات، مع خزان وقود بسعة 50 لتر.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4.495 متر، وعرض 1.695 متر، وارتفاع 1.445 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.535 متر، وتزن وهي فارغة حوالي 1100 كيلوجرام، كما توفر حقيبة خلفية (شنطة) تتسع لـ 460 لتر من الأمتعة.

تم تجهيز الفئات العالية بنظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، مع عدد 2 وسادة هوائية (Airbags) للسائق والراكب الأمامي، وترتكز السيارة على جنوط حديدية مقاس 14 بوصة للفئة الأساسية أو جنوط سبور مقاس 15 بوصة لفئة السوبر سالون.

وعن سعر السيارة نيسان صنى موديل 2010‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 380 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏