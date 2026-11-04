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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026
قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026
عبد الفتاح تركي

تبدأ أسعار السجائر الجديدة في مصر اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وفق القائمة المعلنة لمنتجات شركة فيليب موريس، والتي تشمل عددًا من العلامات التجارية الشهيرة، أبرزها ميريت ومارلبورو وMarlboro Crafted وL&M، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وتضمنت القائمة الجديدة تحديد أسعار البيع للمستهلك لمختلف أنواع السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، حيث سجل سعر عبوة ميريت 121 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو 109 جنيهات، ووصل سعر Marlboro Crafted إلى 79 جنيهًا، في حين سجلت سجائر L&M نحو 88 جنيهًا للعبوة.

وشملت التعديلات أيضًا منتجات التبغ المسخن، إذ بلغ سعر عبوة TEREA نحو 88 جنيهًا، وسجلت TEREA Capsules نحو 93 جنيهًا، بينما وصل سعر HEETS إلى 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

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أسعار السجائر اليوم

وتأتي القائمة الجديدة في إطار الإعلان عن الأسعار الرسمية للمنتجات، مع التأكيد على إظهار السعر للمستهلكين على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، بما يتيح التعرف على السعر المعلن لكل منتج والتحقق منه.

ما أسعار السجائر الجديدة في مصر بدءًا من 5 نوفمبر 2026؟

تضمنت قائمة الأسعار الجديدة مجموعة من أشهر منتجات السجائر والتبغ المسخن المتداولة في السوق المصرية، مع تحديد سعر موحد للعبوة بجميع الأنواع الواردة لكل علامة تجارية، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو الآتي:

نوع المنتجالسعر الجديد للعبوة
سجائر ميريت Merit121 جنيهًا
سجائر مارلبورو Marlboro109 جنيهات
سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted79 جنيهًا
سجائر L&M88 جنيهًا
التبغ المسخن TEREA88 جنيهًا
التبغ المسخن TEREA Capsules93 جنيهًا
التبغ المسخن HEETS69 جنيهًا

وتشمل الأسعار المعلنة جميع أنواع المنتجات الواردة بالقائمة لكل علامة تجارية، سواء السجائر التقليدية أو منتجات التبغ المسخن، وفق الأسعار المحددة للمستهلكين اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026.

كم سعر سجائر ميريت Merit بعد الأسعار الجديدة؟

بلغ سعر عبوة سجائر ميريت Merit نحو 121 جنيهًا، وفق القائمة الجديدة المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، ويشمل السعر جميع أنواع المنتج الواردة ضمن العلامة التجارية.

ويأتي سعر ميريت ضمن قائمة الأسعار المعلنة لمنتجات السجائر التابعة لشركة فيليب موريس، والتي تضمنت أيضًا مارلبورو وMarlboro Crafted وL&M، إلى جانب منتجات التبغ المسخن.

ويستطيع المستهلكون التعرف على السعر المعلن لعبوات ميريت من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على العبوة، وفق آلية إظهار الأسعار المعتمدة للمنتجات.

ما سعر سجائر مارلبورو Marlboro في مصر؟

سجل سعر عبوة سجائر مارلبورو Marlboro نحو 109 جنيهات بجميع أنواعها، وفق قائمة الأسعار الجديدة التي يبدأ تطبيقها الخميس 5 نوفمبر 2026.

وتضمنت القائمة كذلك منتج Marlboro Crafted، الذي بلغ سعر العبوة منه 79 جنيهًا بجميع أنواعه، ليكون ضمن المنتجات الواردة في تحديث أسعار السجائر المعلن.

ويتيح رمز الاستجابة السريع الموجود على العبوات إمكانية التعرف على السعر الرسمي المعلن للمنتج، بما يساعد المستهلكين على مراجعة الأسعار والتحقق منها عند الشراء.

كم بلغ سعر سجائر L&M بعد القائمة الجديدة؟

وصل سعر عبوة سجائر L&M إلى 88 جنيهًا بجميع أنواعها، وفق قائمة الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

وتندرج سجائر L&M ضمن العلامات التجارية التي شملتها القائمة المعلنة إلى جانب ميريت ومارلبورو ومارلبورو كرافتد، مع إتاحة معرفة السعر الرسمي للمستهلك من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على العبوة.

أسعار السجائر اليوم

ما أسعار التبغ المسخن HEETS وTEREA في مصر؟

لم تقتصر قائمة الأسعار الجديدة على السجائر التقليدية، وإنما شملت أيضًا منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، مع تحديد أسعار مختلفة لكل منتج وفق القائمة المعلنة.

وجاءت أسعار منتجات التبغ المسخن على النحو الآتي:

TEREA: سجل سعر العبوة 88 جنيهًا بجميع أنواعها.

TEREA Capsules: بلغ سعر العبوة 93 جنيهًا بجميع أنواعها.

HEETS: وصل سعر العبوة إلى 69 جنيهًا بجميع أنواعها.

وتتضمن القائمة بذلك ثلاثة أنواع من منتجات التبغ المسخن، مع اختلاف أسعارها بحسب المنتج، حيث سجلت TEREA Capsules السعر الأعلى بين المنتجات الثلاثة، بينما جاء HEETS بسعر 69 جنيهًا للعبوة.

وتظهر الأسعار المعلنة على عبوات منتجات التبغ المسخن من خلال رمز الاستجابة السريع، الذي يتيح للمستهلكين الاطلاع على السعر الرسمي المحدد لكل منتج.

متى يبدأ تطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر؟

من المقرر بدء تطبيق قائمة أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن الجديدة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وتشمل القائمة منتجات ميريت ومارلبورو وMarlboro Crafted وL&M، بالإضافة إلى HEETS وTEREA وTEREA Capsules.

ويأتي تحديد موعد التطبيق ضمن الإعلان عن الأسعار الرسمية الجديدة للمنتجات، بما يتيح للمستهلكين والتجار والموزعين التعرف على الأسعار المعتمدة قبل بدء العمل بها.

وبحسب القائمة المعلنة، فإن الأسعار تشمل جميع أنواع المنتجات الواردة لكل علامة تجارية، مع إتاحة التحقق من السعر المعلن من خلال رمز الاستجابة السريع الموجود على العبوات.

أسعار السجائر الجديدة

كيف يمكن معرفة السعر الرسمي للسجائر من خلال QR Code؟

تتضمن آلية الإعلان عن الأسعار الجديدة إظهار السعر الرسمي على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، بما يسمح للمستهلكين بالتعرف على الأسعار المعلنة للمنتجات والتحقق منها.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز الشفافية في تداول المنتجات ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار الرسمية، بدلًا من الاعتماد على معلومات غير موثقة بشأن أسعار البيع.

كما أكدت الشركة دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالقائمة الجديدة، مع إظهار الأسعار للمستهلكين من خلال الرمز الموجود على العبوات.

ما تفاصيل قائمة أسعار ميريت ومارلبورو وL&M ومنتجات التبغ المسخن؟

تضم القائمة الجديدة أسعار عدد من العلامات التجارية التابعة لمنتجات السجائر والتبغ المسخن، ويمكن تلخيص أبرز الأسعار وموعد بدء التطبيق في النقاط الآتية:

سعر ميريت Merit: 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر مارلبورو Marlboro: 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

سعر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر L&M: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر TEREA: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر TEREA Capsules: 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر HEETS: 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

موعد بدء تطبيق الأسعار: الخميس 5 نوفمبر 2026.

أسعار السجائر

وبذلك تتضمن القائمة المعلنة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، مع إتاحة التحقق من الأسعار الرسمية عبر رمز QR Code الموجود على العبوات، ودعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار الجديدة.

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