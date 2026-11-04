أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وL&M الجديدة في مصر.. القائمة الكاملة

يبحث المدخنون عن أسعار السجائر الجديدة في مصر، بعد إعلان القائمة الرسمية المحدثة لأسعار عدد من أشهر العلامات التجارية، والتي تشمل سجائر ميريت ومارلبورو ومارلبورو كرافتد وL&M، إلى جانب منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، على أن يبدأ تطبيق الأسعار اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026.

وتضمنت القائمة تحديد أسعار جديدة لمختلف أنواع المنتجات، مع إتاحة معرفة السعر المعلن من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على عبوات السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن.

أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وL&M الجديدة

وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة، جاءت أسعار أبرز العلامات التجارية للسجائر في مصر على النحو التالي:

- سعر سجائر ميريت Merit بلغ 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو Marlboro وصل 109جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted سجل 79جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر L&M: بلغ 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار HEETS وTEREA الجديدة في مصر

وشملت قائمة الأسعار أيضًا منتجات التبغ المسخن، التي تضم علامتي HEETS وTEREA، وجاءت أسعارها كالتالي:

- سعر TEREA سجل 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر TEREA Capsules وصل 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر HEETS سجل 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

يبدأ تطبيق قائمة الأسعار المعلنة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتشمل مختلف أنواع سجائر ميريت ومارلبورو وL&M، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وتتيح آلية الإعلان عن الأسعار عبر رمز QR Code الموجود على العبوات للمستهلكين الاطلاع على الأسعار المعلنة والتحقق منها، بما يعزز الشفافية في معرفة السعر الرسمي للمنتج.

كيف تعرف السعر الرسمي لعلبة السجائر؟

يمكن للمستهلكين الاستعانة برمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، للتعرف على الأسعار المعلنة لكل منتج.

كما دعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المحددة في القائمة الجديدة، بما يضمن وضوح الأسعار المتداولة للمستهلكين.

وبذلك تتضمن قائمة نوفمبر 2026 أسعارًا تبدأ من 69 جنيهًا لمنتجات HEETS، وتصل إلى 121 جنيهًا لسجائر ميريت، وفقًا للأسعار المعلنة للمنتجات المختلفة.