إصابة 3 أشخاص في أعمال عنف وقعت في حرم جامعة أثينا

أفادت خدمة الطوارئ الطبية اليونانية ووكالة أنباء ​أثينا شبه الحكومية بأن مجموعة ‌من الأشخاص، بعضهم يرتدون خوذات، هاجمت تجمعا طلابيا في حرم جامعة ​أثينا اليوم الأربعاء، مما أسفر ​عن إصابة ثلاثة أشخاص.

هجوم علي طلاب في أثينا



وأفادت خدمة ⁠الطوارئ الطبية بأن المصابين الثلاثة ​تلقوا العلاج في أحد مستشفيات ​أثينا، وأن إصاباتهم لم تكن خطيرة.

وتحقق الشرطة في الواقعة، ولم يتضح بعد من ​نفذ الهجوم أو سبب ​ذلك. ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات ‌حتى ⁠الآن.



ونددت وزارة التعليم اليونانية بأعمال العنف، قائلة إنها "تشكل إهانة للمجتمع الأكاديمي وتقوض حرية التعبير".



ونزل آلاف ​الطلاب والمعلمين ​إلى ⁠الشوارع في أنحاء اليونان الشهر الماضي، مطالبين بزيادة ​التمويل الحكومي للتعليم، وتحسين المرافق، ​وتقليل ⁠الاكتظاظ في الفصول الدراسية، على غرار المتظاهرين في دول أوروبية ⁠أخرى. ​وتخطط المجموعات الطلابية ​لتنظيم مزيد من المظاهرات هذا الشهر.