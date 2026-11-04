إصابة 3 أشخاص في أعمال عنف وقعت في حرم جامعة أثينا

أفادت خدمة الطوارئ الطبية اليونانية ووكالة أنباء أثينا شبه الحكومية بأن مجموعة من الأشخاص، بعضهم يرتدون خوذات، هاجمت تجمعا طلابيا في حرم جامعة أثينا اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
هجوم علي طلاب في أثينا
وأفادت خدمة الطوارئ الطبية بأن المصابين الثلاثة تلقوا العلاج في أحد مستشفيات أثينا، وأن إصاباتهم لم تكن خطيرة.
وتحقق الشرطة في الواقعة، ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم أو سبب ذلك. ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.
ونددت وزارة التعليم اليونانية بأعمال العنف، قائلة إنها "تشكل إهانة للمجتمع الأكاديمي وتقوض حرية التعبير".
ونزل آلاف الطلاب والمعلمين إلى الشوارع في أنحاء اليونان الشهر الماضي، مطالبين بزيادة التمويل الحكومي للتعليم، وتحسين المرافق، وتقليل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، على غرار المتظاهرين في دول أوروبية أخرى. وتخطط المجموعات الطلابية لتنظيم مزيد من المظاهرات هذا الشهر.