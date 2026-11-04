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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نرمين الفقى تستعرض أنوثتها وقوامها الممشوق فى أخر ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق فى اخر ظهور لها
نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت النجمة نرمين الفقي، جمهورها عبر حسابها الرسمى إنستجرام، مجموعة من صورها فى أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نرمين الفقي..
 

ظهرت نرمين الفقى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الموف الفاتح المطرز بالفضي ذات فتحة من الساق ، وهو ما كشف عن إناقتها وقوامها الممشوق.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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No photo description available.
No photo description available.

وقد كشفت الفنانة نرمين الفقي عن سر رشاقتها والحفاظ على وزنها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها اتخذت قرارًا بخفض وزنها بعد مشاركتها في مسلسل «أولاد الراعي»، بعدما شعرت بأنها اكتسبت بعض الوزن، مشيرة إلى أنها بدأت في اتباع نظام غذائي بمفردها قبل أن تستعين بطبيب متخصص لمتابعة حالتها والوصول إلى النتيجة التي كانت تسعى إليها.

وقالت نرمين الفقي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري: «قررت أقلل وزني بعد مسلسل أولاد الراعي ، لأن كنت حاسة إني زدت في الوزن، عملت دايت مع نفسي في الأول، بعد كده لما وصلت الوزن معين تابعت مع دكتور ولقيت النتيجة الحمد لله مرضية لي».

وأكدت نرمين الفقي أن قرارها بخفض الوزن جاء من شعورها الشخصي بضرورة استعادة الوزن الذي تشعر معه بالراحة، موضحة أنها لم تبدأ رحلتها باتباع نظام صارم تحت إشراف طبي، وإنما حاولت في البداية تنظيم نظامها الغذائي بنفسها، ثم قررت الاستعانة بطبيب عندما وصلت إلى وزن معين، وهو ما ساعدها في متابعة الأمر بشكل أفضل والوصول إلى نتيجة مرضية بالنسبة لها.

إطلالة نرمين الفقي نرمين الفقى تفاصيل إطلالة نرمين الفقي نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق

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