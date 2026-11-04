انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ميسيسيبي تشتعل.. والمرشح الديمقراطي يتمسك بالفوز

أعرب المرشح الديمقراطي سكوت كولوم اليوم /الأربعاء/ عن ثقته في الفوز بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية "ميسيسيبي"، في مواجهة منافسته السيناتور الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث.

وقال كولوم - وفق شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية - "قد يتفاجأ البعض في مختلف أنحاء البلاد بما يحدث، لكن حملتنا الانتخابية ومتطوعينا وأبناء ولاية ميسيسيبي ليسوا متفاجئين، فقد استعددنا لهذه اللحظة".

وأضاف "الخلاصة أن هذه هي بداية اتجاه جديد لولايتنا، وسوف نفوز في هذه الانتخابات"، وذلك رغم استمرار التقارب الشديد بين المرشحين حيث لا يفصل بينهما سوى بضع عشرات من الأصوات.

وأكد المرشح الديمقراطي استعداد حملته وفريقه للجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتأكد من سيرها وفقا للقواعد والإجراءات القانونية، في ظل التقارب الشديد في النتائج.

وشدد كولوم على أن فريقه اتخذ الاستعدادات اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية، قائلا "لدينا جميع الأطراف المعنية لضمان اتباع الإجراءات وفقا للقانون".