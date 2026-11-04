رئيسة سلوفينيا: ما نشهده في غزة والضفة الغربية أمر غير مقبول ولا يمت للإنسانية بصلة

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إنّ الفلسطينيين يستحقون أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن ينعموا بالأمن، وكذلك الإسرائيليون، مشددة، على أنها تقف إلى جانب "الإنسانية" في هذا الأمر: "ما نشهده في فلسطين سواء في غزة أو الضفة أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يمت إلى الإنسانية بصلة".



وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة إكسترا نيوز: "إننا نسلب أجيالا كاملة كرامتها ومستقبلها، والأرقام مفجعة"، مشددة، على أنّ أعداد الجرحى والقتلى هائلة، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال، متسائلة: "ما الذنب الذي ارتكبوه؟!!".

ولفتت، إلى أنه لا يمكن لأي إنسان أو سياسي أن يلتزم الصمت وألا يرفع صوته دفاعا عن الإنسانية أمام كل ما يحدث، مواصلة: "أنا أمزح أحيانا وأسأل نفسي هل أبدو وكأنني ملكة جمال الكون لأنني أتحدث باستمرار عن السلام والازدهار، ولكنني أؤمن بهذه المبادئ إيمانا حقيقيا، وإذا توقفنا عن الحديث عنها، فماذا يتبقى لنا".

وتابعت، أن كل إنسان على وجه هذا الكوكب يستحق أن يعيش في بيئة آمنة: "ونحن بصفتنا سياسيين تقع على عاتقنا مسؤولية بذل قصارى جهدنا، بل وأكثر من ذلك لتوفير هذه البيئة، فهل نؤدي هذه المهمة اليوم؟ لا، فنحن نشهد نحو 100 نزاع في مختلف أنحاء العالم، وهو أعلى عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية"