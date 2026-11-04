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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة سلوفينيا: كنت أرغب دائما في لقاء الرئيس السيسي والتحدث معه لا سيما بشأن القضية الفلسطينية

رئيسة سلوفينيا
رئيسة سلوفينيا
هاني حسين

 أكدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، أنه كانت ترغب دائما في لقاء الرئيس السيسي والتحدث معه لا سيما بشان القضية الفلسطينية .

وقالت ناتاشا بيرتس موسار في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الازمة والفلسطينيون يستحقون أن يكون لديهم دولة خاصة مستقلة ".

وتابعت :"  يقع على عاتقنا أن نوفر بيئة آمنة ومستقرة في مختلف أنحاء العالم خاصة في فلسطين ".  


استقبلت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، فخامة السيدة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في زيارة رسمية إلى الجامعة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.


وشهدت الزيارة إلقاء رئيسة جمهورية سلوفينيا محاضرة حول «المخاطر الحالية والمستقبلية»، أعقبها حوار تفاعلي مع طلاب جامعة القاهرة حول عدد من القضايا الدولية المعاصرة، وذلك في إطار الدور التاريخي للجامعة باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، ومنبرًا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الثقافات والشعوب.

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