رئيسة سلوفينيا تشيد بمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودورها كوسيط يسعى للتوصل لحل مناسب

أشادت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بما تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودورها كوسيط يسعى إلى التوصل لحل مناسب.

وقالت ناتاشا بيرتس موسار في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" أقف على جانب الإنسانية وما نشهده في غزة والضفة الغربية غير مقبول".

وتابعت :" الاعتراف بدولة فلسطين خطوة عادلة لكنها لا تكفي وإذا تحدثنا عن حل الدولتين فلابد من وجود دولتين".

وأكملت رئيسة سلوفينيا:" سنواصل الدفاع عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والمساعدات الإنسانية ضرورة للشعب الفلسطيني".

