نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرى الرقة البحرية وكفر قنديل والصالحية بأطفيح

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والنائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب والنائب أنس هلول عضو مجلس النواب جولة ميدانية موسعة بمركز أطفيح لتفقد مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي الصف وأطفيح.

تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بقرى الرقة البحرية وكفر قنديل والصالحية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ومتابعة أعمال شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة وتكثيف الجهود مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد تمهيداً لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة ودخول المشروعات الخدمة الفعلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشهابي، أن محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح التي تعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

ومن ناحية أخرى

تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالكداية والمقام بالجهود الذاتية لأهالي القرية، واطلع نائب المحافظ على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقاً للمواصفات الفنية المقررة تمهيداً لدخول المركز الخدمة وتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقري المجاورة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عز أمين شرباش رئيس مركز أطفيح وممثلو الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.